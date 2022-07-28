"Динамо" взорвало бункерного деда: почему путин устроил массированную ракетную атаку

"Динамо" выиграло в футбол. "Динамо" выиграло в еврокубках. В тех еврокубках, откуда вывинули российские клубы, оставив им на выбор матчи с футболистами из Сирии или Эритреи.

"Динамо" выиграло у турецкого клуба, фанаты которого назло украинцам выкрикивали фамилию путина. "Динамо" выиграло в паре, в которой букмекеры перед началом матча не оставляли нашей команде шансов – так же, как западные разведки и окружение путина не оставляли шансов Украине.

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"Динамо" выиграло и идет дальше

"Динамо" выиграло, забив решающий гол в конце второго дополнительно тайма. "Динамо" выиграло, а гол забил Караваев, который каждый раз напоминает, забивая голы и играя в футбол, что его родной Херсон – это Украина.

И снова, как после Евровидения, как после матча с Шотландией, кого-то в бункере взбесило и в Киеве всю ночь – воздушные тревоги, а в Киевскую область летели десятки ракет.

Какое же предсказуемое оно. Какое же предсказуемое ху..ло. И какое же больное. Это же надо иметь такие комплексы и так на все реагировать. Как много книг напишут ведущие психиатры, описывая болезни путина.

Который приказывает стрелять ракетами из ревности, из зависти, из-за собственной импотенции. Из-за того, что когда-то в детстве какой-то похотливый дядька дал ему потрогать свой пис*н. Или какая-нибудь девушка отшила его, посмеявшись над непутевым парнем. Или в подворотне отобрали последние 20 копеек, унизив и разбив нос.

Важно путин очень хочет прекращения огня, перемирия и переговоров

россияне попали в рабство

И как же стыдно должно быть россиянам. Что они попали в рабство к больному. Который может быть рациональным, но при этом остается психически больным. Великая россия нашла самого большого неудачника и предоставила ему власть, чтобы каждый малый неудачник в стране почувствовал, что он не такой и неудачник.

И каждый раз, когда неудачнику напоминают, что он неудачник, когда он осознает, что если в детстве ты был лузером, а сейчас у тебя дворец в Геленджике со шлюхами и блэкджеком, но в детстве ты все равно был неудачником, то он начинает бросать ракеты вокруг. И осознание это приходит через такие простые вещи, как футбол или песенный конкурс для домохозяек.

До войны мы часто думали, что Украине не хватает элиты, настоящей, кристаллизированной столетиями. Как в Британии. Как во Франции. Как в Норвегии. Или как в россии, где должен был быть класс людей, который стоит за властью и имеет опыт, и несет ответственность. Должен был быть.

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А на выходе есть кучка сумасшедших и лишь их обслуга. И никакой элиты, которая бы могла это остановить. Которая бы могла остановить лидера, что ведет страну к пропасти, пользуясь своими комплексами. Пусто. И тогда ясно, какая страна должна быть "фейл стейт".