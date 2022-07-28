"Динамо" виграло у турецького клубу, фанати якого назло українцям викрикували прізвище путіна. "Динамо" виграло у парі, в якій букмекери перед початком матчу не залишали нашій команді шансів – так саме, як західні розвідки й оточення путіна не залишали шансів Україні.
Читайте російська ППО повністю прос*ала удар по Антонівському мосту
"Динамо" виграло і йде далі
"Динамо" виграло, забивши вирішальний гол в кінці другого додатково тайму. "Динамо" виграло, а гол забив Караваєв, який кожного разу нагадує, забиваючи голи й граючи у футбол, що його рідний Херсон – то Україна.
І знов, як після Євробачення, як після матчу з Шотландією, когось у бункері вкурвило й у Києві всю ніч – повітряні тривоги, а на Київщину летіли десятки ракет.
Яке ж передбачуване воно. Яке ж передбачуване ху..ло. І яке ж хворе. Це ж треба мати такі комплекси й так на все реагувати. Як багато книжок напишуть провідні психіатри, описуючи хвороби Путіна.
Важливо путін дуже хоче припинення вогню, перемир'я та переговорів
росіяни потрапили в рабство
І як же соромно має бути росіянам. Що вони потрапили у рабство до хворого. Який може бути раціональним, але при цьому залишається психічно хворим. Велика росія знайшла найбільшого невдаху і надала йому владу, щоб кожен малий невдаха в країні відчув, що він не такий і невдаха.
І кожен раз, коли невдасі нагадують, що він невдаха, коли він усвідомлює, що якщо в дитинстві ти був лузером, а зараз в тебе палац в Геленджику зі шлюхами й блекджеком, але в дитинстві ти все одно був невдахою, то він починає кидати ракети навкруги. І усвідомлення це приходить через такі прості речі, як футбол чи пісенний конкурс для домогосподарок.
До війни ми часто думали, що Україні не вистачає еліти, справжньої, викристалізованої сторіччями. Як у Британії. Як у Франції. Як в Норвегії. Чи як у росії, де мав бути клас людей, який стоїть за владою і має досвід, і несе відповідальність. Мав бути.
Також цікаво – Як запускали ракети з білорусі 28 липня: дивіться відео