Ракетные обстрелы могут быть еще очень долго, – Загороднюк

Сухопутные войска России не имеют успеха. Однако оккупанты могут атаковать Украину и со своих территорий.

Об этом в эфире 24 канала сказал глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. Он отметил, что у россиян много ракет.

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"Чтобы запускать ракеты, не нужно много живой силы. Это могут делать и с территории врага. Рискуют гораздо меньше. Даже самолеты могут не залетать на нашу территорию. Это проблема, потому что ракетные обстрелы могут продолжаться еще очень долго. Для нас это основная неприятная часть в оценке их способностей", – отметил Загороднюк.

Почему обстрелы не имеют смысла

По словам Загороднюка, следует понимать, что без наземной операции ракетные обстрелы россиян не имеют смысла. Он рассказал, что в планировании используют такое выражение: "Система настолько сильна, насколько силен ее самый слабый компонент".

Это в России личный состав. Он не подготовлен. Более того, его переоценили. Особенно эти 300 тысяч сухопутных сил. Считаем, что у них готовых сил меньше, чем есть на бумаге. Из-за этого паникуют и стягивают резервы,

– объяснил эксперт.

Загороднюк о боеспособности России: смотрите видео