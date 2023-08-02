Как уберечься во время ракетной атаки: где спрятаться и как не навредить силам ПВО

К сожалению, каждый день Россия атакует нашу страну ракетами и дронами. Чаще всего целью врага есть жилые дома – таким образом оккупанты пытаются терроризировать и сломать нас. Однако часто вражеские удары уносят жизни украинцев.

Поэтому важно помнить о правилах безопасности во время вражеских обстрелов, которые помогут уберечь жизнь и здоровье вам и вашим близким. 24 Канал напоминает об основных правилах, которые следует помнить во время ракетных обстрелов.

Обратите внимание Если нет времени уходить в укрытие: как спрятаться в доме во время взрывов

Где спрятаться

Как только вы услышали сирену, извещающую о воздушной тревоге, следует погасить свет в доме, перекрыть воду и газ, взять важнейшие вещи и запас пищи и воды и немедленно спускаться в укрытие. Не забывайте и о домашних любимцах. В укрытиях находитесь, пока сирена не известит об отбое тревоги.

К сожалению, жители прифронтовых регионов или граничащих с Россией часто сначала слышат взрывы, а после них уже раздается сирена. Соответственно, времени на то, чтобы пройти в укрытие, не хватает. Поэтому в таком случае нужно действовать следующим образом:

если вы живете на нижних этажах многоэтажек – прячьтесь за правилом двух стен, то есть пройдите в ванную, гардеробную или коридор;

если вы живете на верхних этажах – вам следует поскорее спуститься ниже, желательно на первый этаж;

если вы живете в частном доме – старайтесь спрятаться за правилом двух стен или спуститесь в подвал, если есть возможность сделать это быстро.

Информационная безопасность во время атак

Не менее важной составляющей вашей безопасности во время атак является информационная гигиена, которой, к сожалению, многие украинцы пренебрегают. Более того, как только раздаются сирены, недобродетели часто спешат запугать граждан тем, что летит несколько сот ракет. Это делают для того, чтобы набрать аудиторию, которая будет следить за паническими новостями. Поэтому во время тревог доверяйте информацию только из проверенных источников. Это позволит вам сохранять спокойствие и холодный разум.

Напоминаем также и о правиле, которое каждый день повторяют каждый день наши воины – не снимайте работу ПВО ! Защитники нашего неба делают все, чтобы уничтожить враждебные цели, но фото и видео, часто украинцы публикуемые в сети, могут навредить. Причем всем – за опубликованными кадрами враг может найти место расположения средств ПВО и в дальнейшем планировать атаки таким образом, чтобы обойти ПВО или уничтожить ее средства. То есть, публикуя такие кадры, вы ставите под угрозу и наших воинов, и себя.

То же касается информации о прилетах. Публикуя в сети последствий удара заранее или сообщая точный адрес, вы можете спровоцировать повторный удар, ведь противник активно мониторит то, что пишут украинцы.

Также важно помнить, что нельзя ни во время тревоги, ни после ее завершения публиковать обломки дронов, особенно иранских "мопедов", на которых видны серийные номера. За ними россияне могут искать "пробелы" в ПВО, если речь идет об обломке попавшего дрона или же будут обнаруживать средства ПВО, если мы говорим о сбитом "мопеде". Поэтому не подвергайте опасности себя и наших воинов.

Берегите себя и верьте в ВСУ!