Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне на данный момент импровизируют. Вечером 29 мая в Украине снова объявили воздушную тревогу – третью за сутки.
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"Что-то россиян подгоняет – настолько интенсивно и нет распланированности, какой-то тактики. Не говорю о последних потугах, но к этому все движется", – сказал Ступак.
Главной целью россиян остается военная техника
Важно не публиковать какую-либо информацию, связанную с дислокацией украинской военной техники, потому что это приоритетная цель захватчиков.
"Прежде всего, россияне будут настраиваться на места размещения нашей военной техники. К сожалению, у них есть успехи в попадании в такие объекты", – отметил экс-работник СБУ.
Враг мониторит наши эфиры, соцсети лидеров мнений и блогеров. Определить место размещения техники можно по мельчайшим признакам – даже по столбу.
Российские атаки: последние новости
- Ночью 29 мая Россия в очередной раз обстреляла Украину. Оккупанты запустили на Киев сначала "Шахеды", а затем и крылатые ракеты.
- Днем российские захватчики снова нанесли удар по украинским городам. Мощные взрывы раздались в центральных районах Киева, есть раненый.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов выступил с обращением после ракетной атаки со стороны России 29 мая. Он пообещал россиянам, что они пожалеют.