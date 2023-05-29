Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне на данный момент импровизируют. Вечером 29 мая в Украине снова объявили воздушную тревогу – третью за сутки.

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"Что-то россиян подгоняет – настолько интенсивно и нет распланированности, какой-то тактики. Не говорю о последних потугах, но к этому все движется", – сказал Ступак.

Главной целью россиян остается военная техника

Важно не публиковать какую-либо информацию, связанную с дислокацией украинской военной техники, потому что это приоритетная цель захватчиков.

"Прежде всего, россияне будут настраиваться на места размещения нашей военной техники. К сожалению, у них есть успехи в попадании в такие объекты", – отметил экс-работник СБУ.

Враг мониторит наши эфиры, соцсети лидеров мнений и блогеров. Определить место размещения техники можно по мельчайшим признакам – даже по столбу.

Российские атаки: последние новости

  • Ночью 29 мая Россия в очередной раз обстреляла Украину. Оккупанты запустили на Киев сначала "Шахеды", а затем и крылатые ракеты.
  • Днем российские захватчики снова нанесли удар по украинским городам. Мощные взрывы раздались в центральных районах Киева, есть раненый.
  • Глава украинской разведки Кирилл Буданов выступил с обращением после ракетной атаки со стороны России 29 мая. Он пообещал россиянам, что они пожалеют.