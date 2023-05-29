Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне на данный момент импровизируют. Вечером 29 мая в Украине снова объявили воздушную тревогу – третью за сутки.

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"Что-то россиян подгоняет – настолько интенсивно и нет распланированности, какой-то тактики. Не говорю о последних потугах, но к этому все движется", – сказал Ступак.

Главной целью россиян остается военная техника

Важно не публиковать какую-либо информацию, связанную с дислокацией украинской военной техники, потому что это приоритетная цель захватчиков.

"Прежде всего, россияне будут настраиваться на места размещения нашей военной техники. К сожалению, у них есть успехи в попадании в такие объекты", – отметил экс-работник СБУ.

Враг мониторит наши эфиры, соцсети лидеров мнений и блогеров. Определить место размещения техники можно по мельчайшим признакам – даже по столбу.

Обратите внимание! Полномасштабная война длится уже больше года, однако некоторые люди до сих пор не поняли, что снимать работу ПВО нельзя. После ракетной атаки по Киеву 29 мая задержали двух таких злоумышленников.

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