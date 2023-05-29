Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни натепер імпровізують. Ввечері 29 травня в Україні знову оголосили повітряну тривогу – третю за добу.

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"Щось росіян підганяє – настільки інтенсивно і немає розпланованості, якоїсь тактики. Не кажу про останні потуги, але до цього все рухається", – сказав Ступак.

Головною ціллю росіян лишається військова техніка

Важливо не публікувати будь-яку інформацію, пов'язану з дислокацією української військової техніки, тому що це пріоритетна ціль загарбників.

"Передусім росіяни налаштовуватимуться на місця розміщення нашої військової техніки. На жаль, у них є успіхи у влучанні в такі об'єкти", – зазначив експрацівник СБУ.

Ворог моніторить наші ефіри, соцмережі лідерів думок і блогерів. Визначити місце розміщення техніки можна за найдрібнішими ознаками – навіть за стовпом.

Зверніть увагу! Повномасштабна війна триває вже понад рік, однак деякі люди досі не затямили, що знімати роботу ППО не можна. Після ракетної атаки по Києву 29 травня затримали двох таких зловмисників.

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