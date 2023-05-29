Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни натепер імпровізують. Ввечері 29 травня в Україні знову оголосили повітряну тривогу – третю за добу.
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"Щось росіян підганяє – настільки інтенсивно і немає розпланованості, якоїсь тактики. Не кажу про останні потуги, але до цього все рухається", – сказав Ступак.
Головною ціллю росіян лишається військова техніка
Важливо не публікувати будь-яку інформацію, пов'язану з дислокацією української військової техніки, тому що це пріоритетна ціль загарбників.
"Передусім росіяни налаштовуватимуться на місця розміщення нашої військової техніки. На жаль, у них є успіхи у влучанні в такі об'єкти", – зазначив експрацівник СБУ.
Ворог моніторить наші ефіри, соцмережі лідерів думок і блогерів. Визначити місце розміщення техніки можна за найдрібнішими ознаками – навіть за стовпом.
Російські атаки: останні новини
- Вночі 29 травня Росія вкотре обстріляла Україну. Окупанти запустили на Київ спершу "Шахеди", а потім і крилаті ракети.
- Вдень російські загарбники знову завдали удару по українських містах. Потужні вибухи пролунали в центральних районах Києва, є поранений.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов виступив зі зверненням після ракетної атаки з боку Росії 29 травня. Він пообіцяв росіянам, що вони пошкодують.