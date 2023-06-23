Россияне все еще надеются, что подобными ракетными атаками им удастся убедить западных союзников уговорить украинцев сесть за стол переговоров с врагом. Об этом и других важных темах читайте в эксклюзивном интервью на 24 Канале с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

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Напомним, что в первой части интервью мы уже рассказывали о поражении Чонгарского моста и подготовке оккупантами техногенных катастроф на Запорожской АЭС и "Крымском титане". Больше – читайте по ссылке.

Повлияют ли ракетные обстрелы оккупантов на финал войны

– Россияне очень сильно возмущены Чонгаром, но забыли о том, что ночью "Кинжалами" пытались попасть и разрушить дамбу в Кривом Роге. К счастью и благодаря профессионализму наших сил ПВО, вражеские ракеты не попали в цель. Соответственно, они уже анонсировали удары по мостам в Молдове и Одесской области после Чонгара.

Россия конкретно воюет с гражданским населением Украины. Она использует всю ракетную технику: и баллистику, и гиперзвук, и крылатые ракеты, и дроны для атак на гражданскую инфраструктуру. Параллельно с этим уничтожает гражданское население. То есть, это сознательная тактика ведения войны.

Это инструмент войны – разрушение объектов, не позволяющих стране жить в XXI веке. Страна-агрессор пытается превратить Украину в Россию, в буквальном смысле этого слова. Чтобы мы имели точную такую же неухоженную страну, какой всегда и была Россия.

Кроме того, она демонстрирует гуманистическому западному миру: мы – "бепредельщики", продолжайте нас бояться, искать возможности договориться с нами за счет Украины.

Когда "Кинжал" заходит на тот или иной объект – это демонстрация для западных сообществ, чтобы они боялись Россию и заставляли Украину отказаться от своего суверенитета в пользу страны-агрессора. Это уже даже не о территории. Если эта война неправильно, несправедливо завершится – у Украины нет суверенитета. Нам не нужно питать иллюзии, что мы сможем потом договориться.

В 2014 году мы существенно потеряли суверенитет, который Россия продолжала "надгрызать". Постоянно говорила: "вы Донбасс должны забирать на наших условиях, это вообще должна быть наша территория в составе вашей страны, которая будет доминировать с точки зрения внешней политики".

Россияне и сегодня хотят получить контроль над суверенитетом. Россия выходит и говорит: "смотрите, мы должны заботиться о своей безопасности, поэтому будем уничтожать все страны, которые нам не нравятся, и не мешайте нам это делать". Это свидетельствует о том, что страны как Беларусь должны придерживаться исключительно внешнеполитических приоритетов, которые будут рекомендованы или навязаны Россией.

Поэтому Россия использует этот инструмент – крылатые ракеты – и соответствующую риторику исключительно для давления. Не на Украину, для нас нет российской риторики, которая будет оказывать определенное давление. Кроме конспирологических версий, которые потом забрасывают в наше информационное пространство и начинается: "смотрите, это же проверенный источник, Россия сказала, вот именно так все и происходило". И начинается политический дискурс в небольшом слое населения.

Впрочем, с точки зрения этих технологий это не влияет на Украину. Атака ракетами не влияет на Украину в рамках понимания, как эта война должна завершиться и что нам нужно делать в этой войне. Но это все еще влияет на определенные сообщества, которые говорят, что у России достаточно ресурса, и она может вести войну годами. Мол, она будет затянута, поэтому нужно все же искать какие-то решения.

Сегодня услышал "красивую" бразильскую концепцию, мол, надо, чтобы стороны садились, договаривались и шли на какие-то уступки друг другу. Я не совсем понимаю: какие уступки, если война продолжается не где-нибудь на нейтральной территории, а исключительно на территории Украины путем убийства ее гражданского населения.

Поэтому, когда вы это предлагаете, то говорите не только о капитуляции Украины – вы предлагаете миру отказаться от международного права. Тогда вы и говорите об этом: предлагаю миру отказаться от международного права и тогда заставить страну, которая не является ядерной и милитарной, еще и меньше по размеру, выполнить прихоти России, которая абсолютно точно уничтожила все цивилизованные нормы и правила.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Венгрия помогает России в издевательстве над пленными

– Украине удалось вернуть из Венгрии 3 из 11 пленных. Остальные еще находятся на территории Венгрии. Венгерская сторона не очень хочет идти на контакт?

Во-первых, это очень удивительная история. Сегодня ней занимается Министерство иностранных дел Украины. Она выглядит так: Венгрия принимает участие в издевательстве над военнопленными Украины.

Независимо от их этнического происхождения они являются гражданами Украины, комбатантами, которые защищали и были захвачены на поле боя российской стороной. То есть Венгрия демонстративно участвует в программе издевательств над украинскими военнопленными.

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Во-вторых, так история не может разворачиваться. Если третья страна готова принять участие в обмене пленными или забрать пленных, то нужно делать это исключительно в рамках юридической процедуры – экстракции, как это было сделано в Турции.

Однако для этого нужно было доводить до сведения украинскую сторону и привлекать ее. Когда военнопленные уже попали на территорию третьей страны – Венгрии – тогда нужно было пригласить наших дипломатических представителей для соответствующих процедур: фиксации состояния, юридического положения, условий пребывания.

И в-третьих, Венгрия демонстрирует абсолютное игнорирование соответствующих деклараций по защите прав людей. Она не допускала к этим заложникам представителей Украины, гражданами которой являются эти люди.

Тогда я перехожу к выводу, что Венгрия сегодня демонстративно унижает Европейский Союз. Она непосредственно участвует в определенном пропагандистском действии, которое интересно только России. Она демонстрирует пренебрежение правами граждан другой страны. Она является агентом, по сути, российской сложной политической игры.

Я не вижу пока, почему в ЕС, если учесть это все, нет соответствующих четких конкретных действий в отношении страны, которая демонстративно нарушает не только Женевские конвенции, но и Общую конвенцию о правах людей. Это удивительно и провоцирует дальнейшую эскалацию.



Украина уже вернула 3 пленных из Венгрии / Координационный штаб по обращению с военнопленными

Если говорить в целом о военнопленных – мы видели, что происходит в Ростове. Мы видим, как Россия обращается с нашими военнопленными. Есть определенные конвенции по обращению с военнопленными – Россия демонстративно их не соблюдает.

Более того, мы не видим соответствующих действий Международного Красного Креста, в компетенции которого любым способом зайти на территорию России и модерировать процесс контроля над обращением с нашими военнопленными. Россия использует военнопленных как ресурс давления. И нет никакой реакции от гуманитарных миссий ООН и других международных институтов.

К тому же, Россия использует военнопленных с помощью третьих стран, таких как Венгрия, для давления на этнические сообщества Украины – для определенных информационных провокативных программ. И снова мы не видим ответных реакций международных институтов и ЕС. Если вещи называть своими именами, это обнуление международного права. То есть, правил нет.

То есть, все сегодня строится на добровольном желании выполнять или не выполнять тот или иной международный договор или конвенцию, как это делает Россия. Есть ли сегодня международное право? Гарантирует ли это международное право защиту ваших интересов, если будет против вас большая милитарная страна?

С нашими западными партнерами понятно более-менее. В любом случае где-то мы видим этот перелом, который происходит в их головах, и они понимают и видят, к чему должны стремиться. Они вдохновляются Украиной, а значит, должны ей помогать – иначе им будет тяжело вдохновляться нами.

Как Путин пытается компенсировать свои страхи

– Владимир Путин год не комментировал военные действия, а теперь его чуть ли не каждый день показывают на телевизорах по любому поводу. Какая-то показательная тенденция: или пропаганда не справляется, или Евгений Пригожин настолько заполонил информационное пространство, что Путин понимает, что теряет какие-либо бонусы, или все настолько плохо, что он выходит для подтверждения "статистики" Шойгу?

Вы абсолютно правы касательно мотивации, почему это происходит. Но я добавлю еще несколько парадоксальных вещей. Пусть так и будет, это отлично. Человек публично каждый день демонстрирует абсолютную неадекватность. И это нормально, не для нас, но для западных сообществ.

Это очень важно, когда человек настолько уверенно демонстрирует свою неадекватность, потому что тогда западные сообщества наконец-то начинают понимать, почему мы полгода назад или больше зафиксировали невозможность проведения каких-либо переговоров с Путиным.

Вы же не можете с человеком, который юридически или физически не дееспособен, проводить переговоры, потому что он не будет отвечать за свои слова. Путин это демонстрирует и это супер, в частности для внутреннего рынка.

Он проговаривает неадекватные цифры и мотивации, синхронно с Минобороны, которое уже сегодня в России не считают объективным институтом. Потому что это Минобороны, которое говорило о трехдневной или двухнедельной войне и т.д. То есть Путин синхронизировался с совершенно не авторитетной токсичной организацией.

Вторая парадоксальная вещь – это попытка Путина компенсировать свои личные страхи. Он понимает, что все идет не так и постепенно выходит из-под контроля. Подсознательно понимает, потому что интеллекта, чтобы понять это, у него недостаточно.

Но подсознательно он понимает, что к нему есть много вопросов, что в элитах начинается какое-то "бурление", а население, которое фанатично готово убивать украинцев, может убивать только если его не будут убивать в ответ. Так что у него скапливается личный страх.

Для того чтобы компенсировать это он выходит и говорит, что все "под контролем", мы уже "уничтожили" 250 танков, а здесь мы из двух установок Patriot якобы "уничтожили" уже пять и т.д. Чем дальше будет идти к финалу война, тем более ущербными будут выступления Путина, становясь качественным материалом для диссертаций психиатров.



Российский диктатор Владимир Путин / Getty Images

Ключевое – Путин не понимает, что происходит. Он действительно не оперирует объективной информацией. Это хорошо, потому что он не сможет сгенерировать действенные антикризисные решения. Если у человека нет объективной информации или анализа и он строит свои мысли на основании фейковой информации, это не приведет к отработке запасных сценариев.

И тут я перехожу к нашим партнерам, чтобы они поняли. Сегодня нет ни одного сценария, кроме вооруженного освобождения оккупированных территорий. Нельзя вести диалог там, где люди не оперируют объективной информацией. Вы придете на какие-то разговоры, а человек будет говорить о "ликвидированных 250 танках".

Я не хочу, чтобы партнеры, как это было до войны, сидели и говорили, что у России есть "страшный гиперзвук, самолеты, пушки". Мол, она "за два дня заберет всю Украину и пойдет на Польшу". Я хочу, чтобы западные элиты, в частности разведсообщества, не допускали тех ошибок, которые были накануне большой войны.

Надо понимать, что с Путиным нет ни одного компромиссного или переговорного сценария, нет ни одного объективного сценария, кроме освобождения территорий вооруженным путем.

И тут снова возвращаемся к ключевому: освобождение территорий вооруженным путем, чтобы не было эскалации террористического типа, на которую все больше идет Россия, зависит от темпа, скорости и объема оружия. Чем быстрее Украина будет освобождать свои территории, тем меньше шансов у России совершать те или иные террористические действия, включая территорию ЕС. И меньше шансов у России окончательно переломить международное право.

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Итак, пусть Путин выходит, говорит весь этот информационный мусор и это даже приведет к парадоксальным последствиям для самой России. Потому что десакрализация Путина будет идти гораздо быстрее. Уже сегодня к нему относятся точно не так, как перед началом этой войны его уже не считают "безошибочным царем" или человеком, имеющим в любой кризисной ситуации решение. Его больше не считают человеком, у которого стабильная психика.

Но нужно еще определенное время и действия Вооруженных Сил Украины, чтобы окончательно сломить репутацию Путина на внутреннем рынке России. И чтобы эти элиты наконец пришли к ключевому решению – если они хотят удержать определенную управляемость над теми или иными процессами в России и не получить мятежную революцию, затянущуюся на долгое время, то им нужно принять соответствующие решения относительно адекватности Путина.

– Дмитрий Песков сказал, мол, несмотря на сложности перевода, Запад понял фразу Путина "хр*н им" о сокращении ядерного оружия страны-агрессора. Сразу видно – настоящий дипломат говорит сейчас с Западом, потому использует именно такие тезисы.

Это немаловажная тема. Да, это все мемы, но если проанализировать риторику на Петербургском международном экономическом форуме, то там все говорили блатным жаргоном и только о том, как они, мол, придут, "нагнут", убьют и т.д.

Это возможность проанализировать, что такое современная Россия, ее политическая элита, а также современный экономический дискурс в России и почему с ними не о чем говорить. Невозможно говорить с уголовником на интеллигентные темы, поэтому нужно избавиться от иллюзий, что мы имеем дело с интеллектуальными, профессиональными и компетентными в тех или иных направлениях людьми. Сегодня они совершенно откровенно сняли все свои маски и ясно демонстрируют, кто они.

С ними не о чем говорить, кроме одного – Уголовного кодекса и юридических терминов. Должно быть конкретное понимание, что с ними договариваться не о чем.

Когда россияне могут решиться на бунт

– Другие "Z-патриоты" уже в своих телеграм-каналах запустили тезисы о том, что нет никаких целей и идей в том, чтобы продолжать "держать" Запорожскую и Херсонскую области. То есть они уже начинают готовить свое население к очередному жесту доброй воли. Правда, у меня большой вопрос вызывает Запорожская АЭС.

Во-первых, вообще какой смысл был заходить в 2014 году на территорию Украины? А смысл конкретный – убить Украину. Зайти – убить. Сначала частично население, затем государственность. Уничтожить Украину – это конкретная цель. Она никуда не исчезла и нет никаких других целей. "СВО", война – это исключительно попытка убийства Украины.

Когда они говорят, что им здесь с тактической точки зрения нет смысла находиться, это то же самое, когда они говорят "мы из Киевской области ушли, потому что это был жест доброй воли". Никакой это не "жест доброй воли", не унижайте Украину. Это Украина выбила Россию из Киевской области, уничтожала наступательный потенциал врага, системы обеспечения. Убивала, убивала и снова убивала.

Они готовы умирать абсолютно и поэтому мы должны максимально эффектно уничтожать все на оккупированных территориях, в частности в Запорожской и Херсонской областях. Я уже не говорю о Донецке и Луганске откуда эта "язва", "эрозия" распространялась на нашу территорию.

Безусловно, о Крыме мы можем говорить, что только его освобождение, возвращение фактического статуса "Крым – украинский", потому что юридически он и так украинский, позволит выйти из этой войны. Только в таком случае элиты начнут внутренние процессы.

Народ в России будет понимать, что силовая вертикаль уже ничего не контролирует, начнутся мятежные процессы и у нас будет хотя бы 15 лет абсолютно спокойного времени для строительства другого типа государства в Украине.

– Сегодня День скорби и памяти жертв войны (Второй мировой войны – 24 Канал), и соответственно войны в Украине. В этот день Путин вылез из бункера – возложил венок на могиле неизвестного солдата. Может быть, надо напомнить сколько неизвестных солдат останется в украинской земле?

У меня есть другая приоритетная дата войны – 24 февраля 2022 года. Это будет сакральная, священная дата начала геноцида против Украины, который, соответственно, начала Россия. Все, что касается Второй мировой войны – это для нас уже немножко иной вид с учетом войны России против Украины сегодня.

После войны предстоит проделать огромную работу, чтобы все же соответственно правильно структурировать события, предшествовавшие Второй мировой войне. Как Россия – тогда Советский Союз – сотрудничал с нацистской Германией и почему это имело такие последствия, которые мы сегодня получили и почему Россия полностью скопировала концепцию нацистского геноцидного типа войны, который сегодня демонстрирует.

Потому для меня приоритетной датой будет 24 февраля 2022 года. Потому что именно эта дата означает и конец Советского Союза как концепции и как партнера и союзника на первом этапе Второй мировой войны нацистской Германии, как попытка реализовать то, что не удалось реализовать нацистской Германии во Второй мировой войне – попытка реализовать сегодня на территории Украины.

После войны нужно сесть и отработать это с точки зрения правильных исторических акцентов. Это очень важно, потому что когда ты не даешь соответствующие правильные тезисы, а Россия после распада Советского Союза не пошла на покаяние за те преступления, которые были во время довоенного времени перед Второй мировой войной, и во время, и после, мы сегодня получили реанимацию классического нацизма в исполнении России.