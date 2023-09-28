Российские оккупанты использовали подлодку для атаки по Одесской области фактически из бухты Новороссийска. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, пишет 24 Канал.

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В командном составе Черноморского флота продолжается пертурбация

"Во время одной из крайних атак по Одесчине враг использовал подлодку фактически из бухты Новороссийска, не выводя ее на боевой курс", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что такая тактика может подвергать опасности и сам экипаж подводной лодки.

Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным,

– заявила спикер.

По ее словам, атака Одесчины из бухты Новороссийска может быть связана с тем, что сейчас идет определенная пертурбация в командном составе Черноморского флота России "в связи с соответствующими событиями".

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Скорее всего, говорится о ночной атаке 25 сентября. Тогда оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр" с помощью дизель-электрической подлодки "Старый Оскол", а также малого ракетного корабля "Ингушетия".

Российские ракетоносители наготове

Гуменюк заявила, что российские корабли в Черном море стабильно маневрируют и выискивают более-менее безопасные места.

По ее словам, корабельная группировка врага держится в направлении юго-восточного побережья Крыма и в сторону Новороссийска.

Спикер добавила, что суда врага чаще заходят в российские базы и реже используют крымские.

В то же время Гуменюк заявила, что российские ракетоносители снаряжены и подготовлены, хотя в настоящее время находятся в пунктах базирования.