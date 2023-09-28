Російські окупанти використали підводний човен для атаки по Одещині фактично з бухти Новоросійська. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, пише 24 Канал.

Дивіться також Нова розробка Росії – "Гром-Е1": що відомо про ракету-гібрид, якою вдарили по Куп'янську

У командному складі Чорноморського флоту триває пертурбація

"Під час однієї з крайніх атак по Одещині ворог використовував підводний човен фактично з бухти Новоросійська, не виводячи його на бойовий курс", – сказала вона.

Гуменюк підкреслила, що така тактика може наражати на небезпеку й сам екіпаж підводного човна.

Очевидно, що планування операції було досить сумбурним,

– заявила речниця.

За її словами, атака Одещини з бухти Новоросійська може бути пов'язана з тим, що зараз триває певна пертурбація в командному складі Чорноморського флоту Росії "у зв'язку з відповідними подіями".

Варте уваги Важлива база російських ракетоносіїв: показуємо Новоросійськ на карті

Швидше за все, мовиться про нічну атаку 25 вересня. Тоді окупанти атакували крилатими ракетами типу "Калібр" за допомогою дизель-електричного підводного човна "Старий Оскол", а також малого ракетного корабля "Інгушетія".

Російські ракетоносії напоготові

Гуменюк заявила, що російські кораблі в Чорному морі стабільно маневрують і вишукують більш-менш безпечні місця.

За її словами, корабельне угруповання ворога тримається у напрямку південно-східного узбережжя Криму та в бік Новоросійська.

Спікерка додала, що судна ворога частіше заходять у російські бази та рідше використовують кримські.

Водночас Гуменюк заявила, що російські ракетоносії споряджені й підготовлені, хоча наразі перебувають у пунктах базування.