"Есть закономерность": когда снова ожидать масштабных ракетных обстрелов Украины

Для того, чтобы Россия могла и дальше продолжать ракетный террор, нужно накапливать снаряды или же беспилотники. Ведь небольшим количеством ракет они уже не могут пробить нашу систему ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что оккупанты вышли на тот уровень количества ракет и дронов, когда они еще могут заблокировать наши силы ПВО.

Читайте также Из-за ударов по энергосистеме Украины уже начались проблемы со светом за границей

По словам Романа Свитана, сейчас россияне в режиме накопления мы видим определенную последовательность таких атак.

Эрдоган и массированные ракетные удары

К тому же военные сил ПВО уже заметили определенную закономерность, связанную с президентом Турции – Эрдоганом. Как только он начинает говорить об остановке огня и о переговорах – россияне сразу начинают наносить массированные ракетные удары.

Россияне пытаются силой заставить нас сесть с ними за стол переговоров – здесь вопрос уже к Эрдогану, от инициатор или же он просто "говорящая голова". То есть, если вам интересно, будут ли обстрелы в понедельник – стоит обратить внимание, говорил ли Эрдоган о переговорах,

– говорит Свитан.

По словам летчика-инструктора, мы готовы к новым вызовам, а наша система ПВО только усиливается благодаря нашим партнерам. Силы ПВО наращивают свою мощность и надеюсь, что скоро мы выйдем на уровень, когда мы сможем закрыть небо на 80-85%.

Подробнее об успешности украинской системы ПВО: смотрите видео

Опасность иранских баллистических ракет

Роман Свитан говорит, что у Ирана нет в арсенале крылатых ракет , а только баллистические. Они могут стать проблемой, ведь, чтобы сбивать такие воздушные цели, нам нужно выстраивать систему ПВО, которая достигает 700 километров в глубину.

"Такая система существует и мы уже начали ее получать – это американская Hawk . Это довольно старая система, но именно на смену им – пришли Patriot", – отмечает Свитан.

Нам очень полезно получить такие системы защиты, ведь у Hawk понятна система управления и в доступе немало ракет.