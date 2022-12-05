Массированная атака россиян: в каких областях исчезли свет и вода
Российские оккупанты 5 декабря запустили много ракет по Украине. В результате этого в части регионов исчезли свет и вода.
Где отключили электроэнергию и водоснабжение – читайте далее в материале 24 канала.
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В Сумской области – экстренное аварийное отключение света
Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению Укрэнерго применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области.
В Запорожье возникли проблемы с водой
Как стало известно, проблемы с водоснабжением в Запорожье возникли в результате российских ударов.
В Черкасской области – проблемы со светом
В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны по распоряжению Укрэнерго в Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
В Николаевской области снизят нагрузку на энергосистему
"Николаевоблэнерго" сообщает, что из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.
В каких регионах еще нет света и воды
Проблемы со светом также возникли в Одессе, Житомире и Киевской области.
В Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу,
– заявили в "Инфоксводоканале".
Кроме того, часть Кривого Рога также осталась без света, отключены котельные и насосные. Система удерживается на генераторах. В один из районов города организован подвоз воды, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В Молдове тоже проблемы со светом
Энергетическая компания страны Moldelectrica заявила, что в Молдове возможны отключения электроэнергии.