Ракетные обстрелы Украины: на что обиделся Путин
Источник:фейсбук Павла Климкина
Сегодня летящими в нашу сторону ракетами Путин и его режим "разговаривают" с Западом.
Ответ на кандидатство Украины в ЕС
Путин хочет "передать" ракеты Лукашенко. Хотя, на самом деле, хочет иметь их в Беларуси под своим контролем – кто же доверит что-то Лукашенко. Другого ответа на предоставление нам статуса кандидата в ЕС там не придумали и даже не способны.
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А 26 июня еще и саммит Большой Семерки, который России ничего положительного не несет. И затем еще саммит НАТО в Мадриде (28 – 30 июня – 24 канал), где Россию определят как ключевую угрозу Альянсу.
Нас не испугаешь, и Запад теперь уже тоже.
Путинская Россия будет признана ключевой угрозой НАТО / Фото Getty Images
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Чем дальше будет продолжаться этот шантаж на уровне "хулигана в детсадовской песочнице", тем больше шансов, что Запад сочтет эту войну не только украинской, но и своей. А значит, вместе с нами дожмет ее до победы.
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