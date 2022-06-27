Ракетные обстрелы Украины: на что обиделся Путин

Сегодня летящими в нашу сторону ракетами Путин и его режим "разговаривают" с Западом.

Ответ на кандидатство Украины в ЕС

Путин хочет "передать" ракеты Лукашенко. Хотя, на самом деле, хочет иметь их в Беларуси под своим контролем – кто же доверит что-то Лукашенко. Другого ответа на предоставление нам статуса кандидата в ЕС там не придумали и даже не способны.

Читайте "Мы тебе ничего не должны, Володя": Путин оказался в полной изоляции

А 26 июня еще и саммит Большой Семерки, который России ничего положительного не несет. И затем еще саммит НАТО в Мадриде (28 – 30 июня – 24 канал), где Россию определят как ключевую угрозу Альянсу.

Нас не испугаешь, и Запад теперь уже тоже.

Путинская Россия будет признана ключевой угрозой НАТО / Фото Getty Images

Важно Визит Макрона и Шольца в Киев: о чем говорили за закрытыми дверями

Чем дальше будет продолжаться этот шантаж на уровне "хулигана в детсадовской песочнице", тем больше шансов, что Запад сочтет эту войну не только украинской, но и своей. А значит, вместе с нами дожмет ее до победы.

Также интересно – Путин передаст Лукашенко "Искандеры", которые могут нести ядерные ракеты: смотрите видео