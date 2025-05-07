Ближайшие к диктатору: кто отвечает в России за ракетную компоненту

Россия продолжает атаковать украинцев ракетами. Одна из российских компаний неустанно закупает все необходимое для функционирования ряда российских оборонных гигантов.

Она является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). 24 Канал провел расследование о деятельности компании и ее вовлеченности в ведение войны России против Украины.

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Кто в России несет ответственность за ракетную компоненту

Прежде всего стоит заметить, что понимание структуры собственности компании и причастность к ее деятельности приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину лиц сейчас крайне важны с точки зрения привлечения россиян к ответственности за международные преступления.

Это связано с тем, что его друзья и даже их дети часто оказываются причастными к обеспечению работы мощных предприятий российского ВПК.

Юридически КТРВ на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом ("Росимущество") и является одним из главных поставщиков оружия и компонентов для российской авиации. Практически все предприятия, входящие в холдинг, занимаются изготовлением компонентов для производства вооружения, в частности крылатых ракет 3М14 "Калибр", Х-101, Х-38, Х-59 и Х-69 и других изделий.

Председателем совета директоров всей корпорации является приближенный к Путину председатель высшего совета "Единой России" и действующий посол страны-агрессора в Беларуси Борис Грызлов. Отметим, что он занимал множество должностей в правительстве за последние 20 лет, а также был представителем России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



Борис Грызлов на встрече Трехсторонней контактной группы / Фото из соцсетей Дарки Олифер

Зато генеральный директор КТРВ Борис Обносов является бывшим работником постоянного представительства России при ООН и доверенным лицом главы Кремля. Стоит отметить, что именно "ТРВ-инжениринг" с адресом регистрации в Королеве благодаря указу Обносова получила возможность проводить закупки для огромного оборонного холдинга, несмотря на то, что фактически является частной.

Добавим, что, согласно открытым данным, "ТРВ-инжениринг" на 100% принадлежит таганрогской компании "Звезда-стрела". 49% последней фирмы находятся в собственности КТРВ, а еще 40% – обносовской компании "Теплосервис", половиной из которых владеет дочь Обносова, 35-летняя визажистка Ольга Зорикова.



Визажистка и дочь Бориса Обносова Ольга Зорикова / Фото из соцсетей Зориковой

Тогда как директором "ТРВ-инжениринг" является Михаил Колесников, которого в конце прошлого года российские силовики задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на уголовное дело, он продолжает активно работать на обеспечение российских оборонных контрактов.

Заметим, что задержание предпринимателя, вероятно, свидетельствует о том, что в Кремле были недовольны результатами ракетных обстрелов Украины. Однако, компания-закупщица является так называемой карманной кормушкой для окружения Путина и в связи с этим никакого наказания Колесников не понесет.



Задержание Михаила Колесникова / Скриншот с видео российских силовиков

Причастность к изготовлению ракет, которыми Россия постоянно бьет по Украине и убивает мирных жителей, делают Колесникова, Зорикову и всех других работников "ТРВ-инжениринг" не только законными целями для украинских Сил обороны, но и соучастниками международных преступлений.