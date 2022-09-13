Использует баллистические ракеты, – Яковенко рассказал, будет ли путин наращивать терроризм

Путин ничего не может поделать с украинской армией, поэтому занимается терроризмом. Удары по ТЭЦ – это еще не самое ужасное, что этот сумасшедший может наделать.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Он предполагает, что террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины будут продолжаться. Ведь путин буквально ничего другого не может сделать.

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Понятно, что никакого приближения к успеху это не даст. Зеленский четко и справедливо сказал, что Украина это переживет (ракетные удары по энергетической инфраструктуре – 24 канал), –

подчеркнул Яковенко.

Есть ли у путина ресурсы для наращивания терроризма

Яковенко отмечает, что он не личный психиатр путина, поэтому не знает, что у того творится в голове. Однако российский диктатор вполне может привлечь стратегические войска и запустить межконтинентальные ракеты по украинским городам. Все возможно.

Это не будет иметь никакого военного значения. Потому что такими средствами военные объекты не уничтожают. Это серьезно увеличит количество жертв среди мирного населения и разрушит города,

– отметил Яковенко.

Впрочем, такой потенциальный удар наделает еще больше бед для путина. После такого, как считает Яковенко, Запад точно выделит Украине оперативно тактические ракетные комплексы, которые позволят поражать объекты на территории россии.

Конечно, не факт, что путин рискнет такое сделать. Однако он еще может наделать много бед, особенно когда поражение россии будет становиться все ближе.

"Я теоретически говорю о тех ответах, которые он может дать на поражение. Сдаваться путин не хочет. Капитулировать – тоже. Поражение – это смерть для него. И натворить беды перед тем, как будет уничтожен, он еще может очень много", – добавил. Яковенко.

Яковенко о ракетном терроризме путина: смотрите видео

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, судя по всему, у российских захватчиков катастрофическая ситуация с резервами. Они перестали выводить с фронта оккупантов, у которых закончились краткосрочные контракты.