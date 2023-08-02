В ОК "Юг" оценили угрозу новых ракетных атак России на Украину как очень высокую. Об этом свидетельствуют действия страны-агрессора в акватории Черного моря.
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Что Россия делает в Черном море
Россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Захватчики последовательно вывели на боевое дежурство надводный и подводный ракетоносители. Они вместе могут выпустить до 12 крылатых ракет типа "Калибр".
Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасны,
– отмечается в сообщении.
Поэтому у ОК "Юг" попросили украинцев беречь себя. Их призвали быть сознательными и внимательными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытия в случае предупреждения об опасности.
Другие заявления представителей Оперативного командования "Юг"
- Недавно Наталья Гуменюк предупреждала о подготовке россиян к мощным атакам. По словам спикера ОК "Юг", оккупанты начали подтягивать авиацию и готовить ее к определенным маневрам.
- Ранее Гуменюк объяснила, почему ночь с 27 на 28 июля в Украине прошла относительно спокойно впервые за продолжительное время. Она призвала украинцев не расслабляться, ведь российские захватчики накапливают силы для нанесения новых ударов по территории нашего государства.
- Напомним, что спикер ОК "Юг" не исключила повторения новой тактики оккупантов. Речь идет о комбинированной волнообразной атаке россиян с чередованием разных видов вооружения.