В ОК "Південь" оцінили загрозу нових ракетних атак Росії на Україну як дуже високу. Про це свідчать дії країни-агресорки в акваторії Чорного моря.

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Що Росія робить у Чорному морі

Росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Загарбники послідовно вивели на бойове чергування надводний і підводний ракетоносії. Вони разом можуть випустити до 12 крилатих ракет типу "Калібр".

Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними,

– наголошується у повідомленні.

Тому в ОК "Південь" попросили українців берегти себе. Їх закликали бути свідомими та пильними, дослухатися сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття у разі попередження про небезпеку.

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