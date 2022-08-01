Последний ракетный удар россиян по Одессе вызывает два вопроса

Ракетный удар по Одессе и области 31 июля нанесли с помощью ракет 9М723. Это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Смертоносные "эксперименты" продолжаются

На моей памяти это первое применение 9М723 в Одессе, хотя могу ошибаться. Предварительно запуск производился с временно оккупированной территории Крыма. И, если честно, это довольно удивительное применение.

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Дело в том, что ранее эти функции выполняли П-800 "Оникс" из состава береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион". Но в последнее время их стала все чаще сбивать противовоздушная оборона ВСУ, и эффективность их запусков снизилась в разы. Как и количество пусков.

Неудачи ходят вслед за убийцами

И тут возникает вопрос – 9М723 были применены, потому что россияне пытаются обойти нашу противовоздушную оборону или потому что с П-800 "Оникс" возник острый дефицит? Еще даже острее, чем с 9М723?

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Предварительно, до начала вторжения на складах их было до 400 единиц. Но не всегда то, что на складе пригодно для использования.

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