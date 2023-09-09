Это может указывать на то, что россияне накапливают ракеты для будущих массированных ударов. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что сейчас ракетоносители в Черном море выводят для общего напряжения.

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Хранят запасы

Российские корабли сейчас редко находятся длительно в одном месте. Они часто маневрируют и передислоцируются в разные места. На сегодняшний день они находятся далеко от берегов, подконтрольных Украине.

"Они содержат условно безопасную дистанцию для себя. Еще и выстроили для себя заграждения из гражданского флота. Они маневрируют в открытой акватории, не заводя густо свои корабельно-катерные группировки", – отметила Наталья Гуменюк.

Теперь россияне хорошо осознают, что одна атака в пункт базирования будет результативной для Украины и, вполне возможно, роковой для них.

Ракетоносители предпочитают держать в пунктах базирования, время от времени добавляя их в корабельную группировку. Больше для всеобщего напряжения. Пока наблюдаем, что ракетный потенциал враг экономит, использует его не так часто,

– заметила Гуменюк.

Зато оккупанты активно используют ударные дроны типа "Шахед" для массированного террора Украины.

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