Это может указывать на то, что россияне накапливают ракеты для будущих массированных ударов. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что сейчас ракетоносители в Черном море выводят для общего напряжения.
Стоит просмотреть Две секунды – даже не успела прийти в себя: очевидцы рассказали об ударе по Кривому Рогу
Хранят запасы
Российские корабли сейчас редко находятся длительно в одном месте. Они часто маневрируют и передислоцируются в разные места. На сегодняшний день они находятся далеко от берегов, подконтрольных Украине.
"Они содержат условно безопасную дистанцию для себя. Еще и выстроили для себя заграждения из гражданского флота. Они маневрируют в открытой акватории, не заводя густо свои корабельно-катерные группировки", – отметила Наталья Гуменюк.
Теперь россияне хорошо осознают, что одна атака в пункт базирования будет результативной для Украины и, вполне возможно, роковой для них.
Ракетоносители предпочитают держать в пунктах базирования, время от времени добавляя их в корабельную группировку. Больше для всеобщего напряжения. Пока наблюдаем, что ракетный потенциал враг экономит, использует его не так часто,
– заметила Гуменюк.
Зато оккупанты активно используют ударные дроны типа "Шахед" для массированного террора Украины.
Наталья Гуменюк о ситуации в Черном море: смотреть видео
Удары по энергоструктуре Украины осенью – зимой: что известно
- В воздушных силах не исключают, что в осенне-зимний период повторится ситуация в прошлом году. То есть россияне планируют снова обстреливать энергетическую структуру Украины. В этот раз не только ракетами, но и дронами-камикадзе "Шахед" собственной разработки.
- Кроме того, по словам пресс-секретаря ПС Юрия Игната, для ударов по глубокому тылу российские оккупанты будут использовать более новые виды вооружения. А именно высокоточные ракеты типа "Калибр", Х-101/Х-555 и "Кинжал".
- О нелегкую зиму из-за ракетного террора россиян предупредил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к предстоящему сезону. К тому же Данилов акцентировал на том, что заниматься этим должны и местные власти каждого региона.