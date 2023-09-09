Це може вказувати на те, що росіяни накопичують ракети для майбутніх масованих ударів. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що зараз ракетоносії у Чорному морі виводять для загальної напруги.

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Бережуть запаси

Російські кораблі тепер рідко перебувають довго в одному місці. Вони часто маневрують та передислоковуються в різні місця. Станом на зараз вони перебувають далеко від берегів, підконтрольних Україні.

"Вони утримують умовно безпечну дистанцію для себе. Ще й вибудували для себе загородження із цивільного флоту. Вони маневрують у відкритій акваторії, не заводячи густо свої корабельно-катерні угруповання", – зазначила Наталія Гуменюк.

Тепер росіяни добре усвідомлюють, що одна атака у пункт базування буде результативною для України і, цілком можливо, фатальною для них.

Ракетоносії воліють тримати у пунктах базування, час від часу додаючи їх до корабельного угруповання. Більше для загального напруження. Поки спостерігаємо, що ракетний потенціал ворог економить, використовує його не так часто,

– зауважила Гуменюк.

Натомість окупанти активно використовують ударні дрони типу "Шахед" для масованого терору України.

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