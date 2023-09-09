Це може вказувати на те, що росіяни накопичують ракети для майбутніх масованих ударів. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що зараз ракетоносії у Чорному морі виводять для загальної напруги.
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Бережуть запаси
Російські кораблі тепер рідко перебувають довго в одному місці. Вони часто маневрують та передислоковуються в різні місця. Станом на зараз вони перебувають далеко від берегів, підконтрольних Україні.
"Вони утримують умовно безпечну дистанцію для себе. Ще й вибудували для себе загородження із цивільного флоту. Вони маневрують у відкритій акваторії, не заводячи густо свої корабельно-катерні угруповання", – зазначила Наталія Гуменюк.
Тепер росіяни добре усвідомлюють, що одна атака у пункт базування буде результативною для України і, цілком можливо, фатальною для них.
Ракетоносії воліють тримати у пунктах базування, час від часу додаючи їх до корабельного угруповання. Більше для загального напруження. Поки спостерігаємо, що ракетний потенціал ворог економить, використовує його не так часто,
– зауважила Гуменюк.
Натомість окупанти активно використовують ударні дрони типу "Шахед" для масованого терору України.
Наталія Гуменюк про ситуацію в Чорному морі: дивитись відео
Удари по енергоструктури України восени – взимку: що відомо
- У Повітряних Силах не виключають, що в осінньо-зимовий період повториться ситуація минулого року. Тобто росіяни планують знову обстрілювати енергетичну структуру України. Цього разу не лише ракетами, але й дронами-камікадзе "Шахед" власної розробки.
- Крім того, за словами речник ПС Юрія Ігната, для ударів по глибокому тилу російські окупанти використовуватимуть новіші види озброєння. А саме високоточні ракети типу "Калібр", Х-101/Х-555 та "Кинджал".
- Про нелегку зиму через ракетний терор росіян попередив і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що зараз триває активна підготовка до майбутнього сезону. До того ж Данілов закцентував на тому, що опікуватись цим має і місцева влада кожного регіону.