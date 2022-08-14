российские летчики, выпускавшие ракеты по Украине, готовятся сдавать свое командование

оккупанты в очередной раз доказывают тот факт, что им нельзя доверять ни на грамм. Яркий пример этого – планы российских летчиков, которые атаковали ракетами Украину, сдать свое командование.

Военные, выполнявшие преступные приказы, осознают, что вскоре их ожидает наказание. Так что они планируют сдать свое командование до того, как на самих летчиков повесят вину за ракетные обстрелы Украины.

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Летчики уже собирают доказательства

Рано или поздно враги понимают, что будут нести наказание за те преступления, которые совершили в Украине. Вот военные летчики из россии это осознали до того, как сели на скамью подсудимых. Поэтому они решили еще раз показать свое нутро, подготовив основание для командования.

Поскольку в россии каждый человек – "винтик системы", то выбросить несколько десятков, сотен, а то и тысяч – не проблема. Особенно если нужно уберечь свою шкуру. Так, военное командование страны-агрессора при первой же возможности сдало бы летчиков, которые выпускали ракеты по Украине, но последние оказались сообразительнее.

Они, рассказывают в ГУР МО, собирают документальные доказательства преданных приказов. Их планируют передать в международный трибунал, на котором будут судить высшее руководство россии за войну, развязанную в Украине и все военные преступления.

В то же время, захватчики подчищают упоминания о себе. Военные из воздушно-космических сил россии организуют подкупы и предлагают взятки за то, чтобы сведения о них не фигурировали в боевых приказах, а также распоряжениях.

В разведке подчеркивают, что к преступным действиям в Украине причастны военные:

52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Калужская область);

121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Энгельс, Саратовская область);

22 тяжелой бомбардировочной дивизии (Энгельс, Саратовская область).

Все они на самолетах Ту-22М3 и Ту-160 выпускали крылатые ракеты Х-22, Х-555 и Х-101 гражданского населения Украины.

Если же говорить о самих военных летчиках, то речь идет о:

полковнике Варпаховиче Николае;

полковнике Скитском Олеге;

капитане Соколове Сергее;

старшем лейтенанте Будко Станиславе;

подполковнике Субботине Иване.

К счастью, у врага на днях немного сократилось количество самолетов. Произошло это благодаря взрывам на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Восстанавливаться россия будет еще долго

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что авиация россии после войны в Украине будет восстанавливаться годами. Если точнее, то стране-агрессору понадобится не одно десятилетие.

Сейчас враг может использовать метод разборки. Для этого из нескольких самолетов будут собирать один, чтобы хоть как-то пополнить потери. Еще изрядно усложняют процесс санкции, наложенные на россию. Ведь они усложняют возможность купить запчасти из Европы и других государств, которые затягивают удавку вокруг страны-агрессора.

Достойно внимания – огромные потери врага по состоянию на 14 августа: смотрите видео