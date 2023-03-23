Об этом 24 Канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, следует готовиться к новым террористическим атакам России.

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Почему россияне меняют стратегию

В Главном управлении разведки заявили, что ракетные удары с 17 на 18 и с 21 на 22 марта отличались от предыдущих обстрелов, что может указывать на изменение стратегии обстрелов России. Поскольку им не удалось уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, теперь россияне целятся в горюче-смазочные и военные объекты.

Под ударами могут быть оборонные и промышленные предприятия и объекты, имеющие огромное значение для экономики Украины.

– отметил Олег Катков.

То, что Россия изменяет стратегию ударов, связано с несколькими факторами.

Первый – закончился зимний период, который являлся самым сложным с точки зрения энергетики. Благодаря эффективной работе нашей противовоздушной обороны, энергетиков и спасателей энергетика Украины выдержала.

Второй – враг потратил огромный запас ракет, ведь осенью и зимой чуть ли не еженедельно выпускал более 100 ракет.

"Сейчас пауза между ракетными ударами намного больше. Количество крылатых ракет у них постоянно снижается. Если брать последние обстрелы, то там 60% из общей массы пуска составляли крылатые ракеты. Хотя раньше было 80 – 90%", – подчеркнул Катков.

Но следует добавить, что у россиян сохраняется производство ракет Х-101 воздушного базирования и "Калибров" морского базирования. По данным украинской разведки, говорится о примерно 40 единицах в месяц. То есть, даже если враг уже нет ракет, через месяц у него будет по меньшей мере 40.

Олег Катков о новой стратегии россиян: смотрите видео

Новые цели окупантов

Главный редактор издания Defense Express отметил, что меняются как паузы между обстрелами, так и цели для них. Использование любого дальнобойного ракетного вооружения предполагает знание размещения подвергающейся цели.

Маршрут полета крылатой ракеты рассчитывается отдельным институтом и эта информация закладывается в каждую ракету в отдельности. То есть скорость реакции у российских захватчиков достаточно высока. Впрочем, все упирается в наличие актуальных данных о целях.

В последний раз враг выпустил сразу шесть "Кинжалов", которые потратил на трансформаторные подстанции,

– рассказал Катков.

"Почему такие дорогие ракеты были потрачены на такие, скажем, второстепенные цели? Потому что не было другой информации в "банке целей". Поэтому были выбраны такие стационарные цели, которые можно найти, если у тебя есть просто Google Maps", - добавил. он.

Именно поэтому оккупанты готовят просто куда-нибудь в город, потому что другой информации у них просто нет. Многочисленные удары по Харькову, Запорожью и другим городам не преследуют цели уничтожить конкретный объект – просто удар по городу, говорит Олег Катков. И, к сожалению, количество подобных ударов, вероятно, будет увеличиваться.

"Снарядный голод" России

По объяснению Олега Каткова, "снарядный голод" артиллерии на передовой и использование, например, зенитных ракет, по данным ГУР, в России, было 6 тысяч, - это разные вещи. Дефицита этих зенитных ракет у врага не будет. Они используют их постоянно.

"Сейчас россияне начали бить из "Смерча" ("Торнадо-С" - это модернизированный "Смерч"). И хотя это дефицитная разработка, но они били из него по Запорожье. Или для "Смерча" у них не было целей, или они снова били куда-нибудь, желательно по городу", – отметил Катков.

К повторению подобных террористических атак нужно быть готовым, а не надеяться на "снарядный голод" России. В частности, США в пакеты помощи регулярно включают радиолокационные ракеты HARM, чтобы можно было уничтожать российские радиолокационные станции, отвечающие за управление зенитными ракетами.

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