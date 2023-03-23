Об этом 24 Канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, следует готовиться к новым террористическим атакам России.
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Почему россияне меняют стратегию
В Главном управлении разведки заявили, что ракетные удары с 17 на 18 и с 21 на 22 марта отличались от предыдущих обстрелов, что может указывать на изменение стратегии обстрелов России. Поскольку им не удалось уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, теперь россияне целятся в горюче-смазочные и военные объекты.
Под ударами могут быть оборонные и промышленные предприятия и объекты, имеющие огромное значение для экономики Украины.
– отметил Олег Катков.
То, что Россия изменяет стратегию ударов, связано с несколькими факторами.
Первый – закончился зимний период, который являлся самым сложным с точки зрения энергетики. Благодаря эффективной работе нашей противовоздушной обороны, энергетиков и спасателей энергетика Украины выдержала.
Второй – враг потратил огромный запас ракет, ведь осенью и зимой чуть ли не еженедельно выпускал более 100 ракет.
"Сейчас пауза между ракетными ударами намного больше. Количество крылатых ракет у них постоянно снижается. Если брать последние обстрелы, то там 60% из общей массы пуска составляли крылатые ракеты. Хотя раньше было 80 – 90%", – подчеркнул Катков.
Но следует добавить, что у россиян сохраняется производство ракет Х-101 воздушного базирования и "Калибров" морского базирования. По данным украинской разведки, говорится о примерно 40 единицах в месяц. То есть, даже если враг уже нет ракет, через месяц у него будет по меньшей мере 40.
Олег Катков о новой стратегии россиян: смотрите видео
Новые цели окупантов
Главный редактор издания Defense Express отметил, что меняются как паузы между обстрелами, так и цели для них. Использование любого дальнобойного ракетного вооружения предполагает знание размещения подвергающейся цели.
Маршрут полета крылатой ракеты рассчитывается отдельным институтом и эта информация закладывается в каждую ракету в отдельности. То есть скорость реакции у российских захватчиков достаточно высока. Впрочем, все упирается в наличие актуальных данных о целях.
В последний раз враг выпустил сразу шесть "Кинжалов", которые потратил на трансформаторные подстанции,
– рассказал Катков.
"Почему такие дорогие ракеты были потрачены на такие, скажем, второстепенные цели? Потому что не было другой информации в "банке целей". Поэтому были выбраны такие стационарные цели, которые можно найти, если у тебя есть просто Google Maps", - добавил. он.
Именно поэтому оккупанты готовят просто куда-нибудь в город, потому что другой информации у них просто нет. Многочисленные удары по Харькову, Запорожью и другим городам не преследуют цели уничтожить конкретный объект – просто удар по городу, говорит Олег Катков. И, к сожалению, количество подобных ударов, вероятно, будет увеличиваться.
"Снарядный голод" России
По объяснению Олега Каткова, "снарядный голод" артиллерии на передовой и использование, например, зенитных ракет, по данным ГУР, в России, было 6 тысяч, - это разные вещи. Дефицита этих зенитных ракет у врага не будет. Они используют их постоянно.
"Сейчас россияне начали бить из "Смерча" ("Торнадо-С" - это модернизированный "Смерч"). И хотя это дефицитная разработка, но они били из него по Запорожье. Или для "Смерча" у них не было целей, или они снова били куда-нибудь, желательно по городу", – отметил Катков.
К повторению подобных террористических атак нужно быть готовым, а не надеяться на "снарядный голод" России. В частности, США в пакеты помощи регулярно включают радиолокационные ракеты HARM, чтобы можно было уничтожать российские радиолокационные станции, отвечающие за управление зенитными ракетами.
Последние ракетные обстрелы Украины: что известно
- Ночью 22 марта русские оккупанты жестоко обстреляли Ржищев, что в Киевской области. Россияне направили на лицей и общежития сразу четыре дрона-камикадзе.
- В офисе генпрокурора сообщили, что после атаки в Киевской области, по предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.
- После обеда того же дня жители Запорожья услышали взрывы. Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают остров Хортица.
- В Запорожской ОВА отметили две ракеты, которые попали в многоквартирный дом. Всего, как сказал заместитель мэра Запорожья, в городе 22 марта прилетело 7 или 8 ракет.
- По состоянию на утро 23 марта известно о 34 пострадавших, 27 из них госпитализированы (среди них трое детей). Один человек погиб.