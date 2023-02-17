"Слушайте, что говорят эти люди": о чем у Зеленского просят не забывать перед 24 февраля

Приближается годовщина жуткой для украинцев даты, 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. В этот день следует ожидать от россиян чего угодно. Поэтому призываем как минимум не игнорировать воздушные тревоги.

Это подчеркнул также глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что наше государство готово к разным вариантам хода событий 24 февраля 2023 года.

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24 февраля может быть ракетный удар

24 февраля мы готовы к разным сценариям. Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели. Все будет Украина,

– подчеркнул Ермак.

Заметим, что о возможной массированной ракетной атаке 23 – 24 февраля предупредил также секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил, что у России есть склонность привязываться к определенным датам. И, к сожалению, годовщина полномасштабного вторжения может не стать исключением.

Впрочем, следует понимать, что ракетный удар не повлияет на ход войны. Секретарь СНБО заверил, что Украина непременно одержит победу над врагом. Он также подчеркнул, что враг никак не может выучить уроки истории. Данилов привел простой пример: "мы, украинцы, развалили" Советский Союз. Это был тонкий намек на то, что и недоимперия развалится с нашей помощью.

Они готовятся и будут пытаться на 23 – 24 февраля совершить еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно более спокойно относиться. Более того, мы к этому готовы,

– подчеркнул Данилов.

Тактика атак может измениться

Данилов, как и другие эксперты, уверяет, что враг продолжает искать оптимальную для него тактику ударов. Ведь все предыдущие попытки не приносили захватчикам желаемые результаты.

Не исключено, что российские военные теперь будут обстреливать Украину ночью. Так что воздушные тревоги в это время также ни в коем случае нельзя игнорировать. К сожалению, следует понимать, что попадание может быть куда угодно, и никто не застрахован от ракеты врага.

К слову, в ночь на 16 февраля враг запустил сразу 36 ракет. Причем, 12 из них – Х-22, которые очень сложно сбить существующими в Украине системами ПВО. Поэтому сразу же переходите в укрытие тогда, когда раздаются сирены. И оставайтесь там до тех пор, пока не будет отбоя!