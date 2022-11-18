Достаточно сложно поразить, – эксперт объяснил, смогут ли россияне разрушить газовые артерии

На днях российские оккупанты чуть ли не впервые ударили по газовой инфраструктуре Украины. Впрочем, существенно повредить ее будет гораздо труднее, чем объекты электроэнергетики.

Об этом 24 канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, газовая инфраструктура имеет свою специфику. Значительная часть трубопроводов находится под землей. А магистральные объекты строились на основе возможной войны.

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Во-первых, достаточно сложно поразить транспортные артерии. По меньшей мере, магистральные трубы планировались еще при СССР и были сделаны на основе возможной войны. Поэтому они достаточно надежны и защищены. Хотя, конечно, все можно повредить по желанию,

– отметил Харченко.

Россияне не добьются больших успехов с ударами по газовой сети

Как отмечает Харченко, на сегодняшний день нет большой угрозы для газовой сети. Если в условиях дефицита ракет оккупанты начнут бить и по электрической, и по газовой инфраструктуре, то они добьются значительно меньшего эффекта.

Если они попытаются накрывать еще и газовую инфраструктуру одновременно, облегчат восстановление обеих частей нашей инфраструктуры. В этом случае они менее акцентированно будут атаковать электрические сети. А одновременно большого успеха с газовыми они не достигнут,

– считает Харченко.

Несмотря на это, специалисты уже сотрудничают с международными партнерами по поставке газовых помп, которые не производятся в Украине в достаточном количестве. Диалог идет, хотя он менее активен, чем в передаче оборудования для электросети. Но это нормально.

Украинские газовики перенимают опыт недавних ударов по электрической инфраструктуре и хорошо понимают, что делать, чтобы минимизировать последствия возможных атак по газовым объектам.

Харченко предположил, могут ли оккупанты разрушить газовую инфраструктуру Украины: смотрите видео

Напомним, в Швеции объявили первые результаты расследования по взрывам на "Северных потоках". Они подтвердили, что на газопроводах произошла диверсия . Специалисты осмотрели место преступления и задокументировали серьезные повреждения на объектах.

Они изъяли несколько инородных предметов, на которых находились остатки взрывчатых веществ. Впрочем, соответствующее расследование продолжается. Специалисты еще подготовят окончательные выводы о взрывах на "Северных потоках".