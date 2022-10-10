Россияне направили на Днепропетровщину более 10 ракет: есть разрушения, погибшие и пострадавшие
Источник:телеграм Валентина Резниченко
В Днепропетровскую область оккупанты направили 10 ракет. Как следствие, попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. Погибли 4 человека и много раненых.
Четыре ракеты из десяти – уничтожили наше ПВО. Но другие, к сожалению, ударили по области. На месте сейчас работают спецслужбы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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На Днепропетровщине есть погибшие и раненые
По меньшей мере, четверо погибших и 19 раненых. Такие неутешительные предварительные данные после массированной вражеской атаки на Днепропетровщину,
– написал Резниченко.
Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. В одном из районов Кривого Рога исчез свет. Без электроэнергии находятся более 80 тысяч человек. Снабжение света уже пытаются восстановить.
Глава Днепропетровской ОВА отмечает, что Россия атаковала область намеренно с утра – тогда, когда люди шли на работу.
"Враг бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику. Трудно и больно. Но мы поднимемся и после этого удара. А им уже ничего не поможет", – подчеркнул Валентин Резниченко.
Последствия вражеского обстрела Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко и областная прокуратура
Офис генпрокурора начал расследование
Из-за циничного обстрела Днепропетровщины Офис генпрокурора начал досудебное расследование. Открыты уголовные производства по факту "нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством".
В прокуратуре добавляют, что Россия повредила объекты гражданской и критической инфраструктуры, многоэтажки, общественный транспорт и машины горожан. Сейчас на месте работают спасатели и милиционеры.Обратите внимание! Если вы стали свидетелем военного преступления в России, фиксируйте и присылайте доказательства по ссылке.
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