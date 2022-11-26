Изуродованы не только дома, но и человеческие жизни: жуткие фото после прилетов в Днепре

Днем 26 ноября Россия нанесла ракетные удары по Днепру. Оккупанты фактически уничтожили жилой квартал города и изуродовали человеческие жизни.

Фото последствий очередного военного преступления России опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Оккупанты повредили дома, автомобили, коммуникации. Кроме того, пострадали мирные жители.

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Последствия российского ракетного удара

Из-за ракетных ударов посреди мирного квартала города Днепр образовалась огромная воронка. Дома вокруг мест ударов фактически разрушены.

По состоянию на 18:30 известно о шести пострадавших, одна из которых находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, многие потеряли крышу над головой.

Последствия ракетного удара по Днепру / Фото Валентина Резниченко

Ракетный удар по Днепру: главное

Днем 26 ноября в Днепре прогремел взрыв, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Во время тревоги снова были слышны звуки взрывов.

В результате ракетных обстрелов разрушены по меньшей мере 7 частных домов. Из-за атаки возник пожар. Пострадали 6 мирных жителей, среди которых несовершеннолетний.

По предварительным данным, россияне могли атаковать город сверхзвуковым оружием – ракетами Х-22, "Кинжалом" или "Ониксом". Именно поэтому не сработала воздушная тревога при запуске этих ракет.

Активист Сергей Стерненко также отметил, что удары по Днепру были совершены старыми ракетами. Вероятно, говорится о Х-22, которые не такие точные. Враг еще раз цинично обстрелял гражданское население без каких-либо военных целей.

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