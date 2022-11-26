Фото наслідків чергового воєнного злочину Росії опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Окупанти понівечили будинки, автівки, комунікації. Крім того, постраждали мирні мешканці.

Зверніть увагу Дитяча іграшка на руїнах: росіяни зруйнували під'їзд багатоповерхівки в Часовому Яру

Наслідки російського ракетного удару

Через ракетні удари посеред мирного кварталу міста Дніпро утворилася величезна вирва. Будинки поблизу місць ударів фактично зруйновані.

Станом на 18:30 відомо про 6 постраждалих, 1 з яких перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, чимало людей втратили дах над головою.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото Валентина Резніченка

Ракетний удар по Дніпру: головне

Удень 26 листопада у Дніпрі пролунав вибух, після чого у місті та області оголосили повітряну тривогу. Під час тривоги знову було чути звуки вибухів.

Унаслідок ракетних обстрілів зруйновані щонайменше 7 приватних будинків. Через атаку виникла пожежа. Постраждали 6 мирних мешканців, серед яких є неповнолітній.

За попередніми даними, росіяни могли атакувати місто надзвуковою зброєю – ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом". Саме тому й не спрацювала повітряна тривога при запуску цих ракет.

Активіст Сергій Стерненко також зазначив, що удари по Дніпрі були скоєні старими ракетами. Ймовірно, мовиться про Х-22, які не є точними. Ворог вкотре цинічно обстріляв цивільне населення без будь-якої військової мети.

Варто переглянути – актуальна інформація про нові ракетні удари по Україні: дивіться відео