Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що комунікації та інфраструктура не постраждали. Однак в частині міста зникло світло.

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За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій,

– повідомив Філатов.

Він додав, що подробиці обстрілу та інформацію про жертв оприлюднить військова адміністрація. Наразі аварійні служби виїхали на місце події.

Є руйнування житлових будинків

Об 11:38 з'явилася інформація про активність російської авіації вздовж кордонів східних областей України. Одразу ж тоді у Дніпрі пролунав перший вибух. Через 10 хвилин телеграм-канал Monitor повідомив, що у Росії на аеродром Енгельс відбувається тренування стратегічної авіації – Ту-95.

Після першого вибуху у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. О 12:07 мешканці Дніпра почули другий вибух, а згодом – ще один.

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О 12:36 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що наразі відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні,

– заявив Резніченко.

Згодом кількість постраждалих зросла до 6 осіб. Одна жінка перебуває у важкому стані.



Результати обстрілу Дніпра російськими ракетами / поліція Дніпропетровської області

Чому в Дніпрі не оголосили повітряну тривогу

Моніторинг припускає, що росіяни могли атакувати місто надзвуковою зброєю – ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом". Саме тому й не спрацювала повітряна тривога при запуску цих ракет.

Активіст та військовий Сергій Стерненко також зазначив, що удари по Дніпрі були скоєні старими ракетами. Ймовірно, мовиться про Х-22, які не є точними. Ворог вкотре цинічно обстріляв цивільне населення без будь-якої військової мети.

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