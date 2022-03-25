Ракетные удары по Днепру: спасатели разбирают завалы и ищут людей

24 марта примерно в 22:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о двух ракетных ударах по воинской части на окраине Днепра.

Об этом на брифинге рассказала пресс-офицер ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка. Она отметила, что на место происшествия сразу было направлено три пожарно-спасательных отделения.

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Спасатели продолжают искать людей под завалами

На месте воинской части спасатели увидели значительные разрушения зданий. Кроме того, в результате авиаударов возникли два очага пожара на общей площади более тысячи квадратных метров.

По словам Дудки, пожар был ликвидирован в течение двух часов.

Сейчас ведутся работы по разборке конструкций и поиску людей. Информации о пострадавших до сих пор нет.

Между тем эксперты устанавливают какими ракетами были нанесены удары.

Смотрите брифинг пресс-офицера ГСЧС Днепропетровщины Евгении Дудки: