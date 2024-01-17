Ракетные удары по Харькову: пострадали 19 домов, разрушено медучреждение, 17 раненых

Вечером 16 января россияне нанесли удары ракетами по Харькову. В результате обстрела пострадали много людей. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Оккупанты попали в трехэтажное здание медучреждения. Произошло возгорание двух этажей. Уже появились первые кадры последствий вражеской атаки на Харьков, передает 24 Канал.

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Какие последствия ракетного удара по Харькову

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что больница, в которой был пожар после попадания, — частная клиника. В момент ракетного удара не работала. Также повреждены фасады двух- и трехэтажных домов, а еще здание коммунального заведения.

В ГСЧС уточнили, что оккупанты ударили по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в здание неработающего медучреждения, частично разрушив его. К месту происшествия сразу направили экстренные службы.

Россияне ударили по Харькову ракетами / Фото ГСЧС

На момент прибытия пожарных обнаружили несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Кроме того, зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других построек.

Работниками ГСЧС спасена женщина и эвакуированы 30 человек. По предварительной информации всего пострадали 17 человек,

– отметили в службе.

По состоянию на 1 час ночи спасательные работы продолжаются. На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

Пострадали 19 домов, 17 человек получили ранения

Городской голова сообщил, что от прилетов двух вражеских ракет вчера вечером пострадали 19 домов.

Семнадцать горожан имеют ранения, 14 из них в больнице, одна в тяжелом состоянии,

– рассказал Игорь Терехов.

Добавил, что разбито 14 автомобилей. На месте продолжают работу соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, оказывают необходимую помощь.

В комментарии Суспильному глава полиции Харьковской области подчеркнул, что среди раненых только гражданские.

Среди раненых военных нет, все гражданские. Попадание по гражданскому объекту, в котором живут обычные жители Харькова, в центре, вновь указывающем на то, что это террористический акт, сделанный с целью запугивания и уничтожения населения. Это геноцид. Это дом старой застройки,

– подчеркнул Владимир Тимошко.

Последствия обстрела Харькова / Фото Суспильного