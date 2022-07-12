Переделали модуль, – Ким объяснил, почему россияне атаковали Николаев С-300

российские оккупанты уже больше месяца не залетают под действие наших систем ПВО, у них запрет на подлет к линии фронта, ближе 4-6 километров. Именно поэтому, российские захватчики пытаются наносить удары с далекого расстояния.

Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также отметил, что враг переработал противовоздушные снаряды С-300 и теперь ими пытается атаковать украинские города, включая Николаев.

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У них очень много этих комплексов С-300, говорит Ким. Это противовоздушная ракета, ведущая воздушную цель. Но у нас нет такого количества ракет, как у них, чтобы так же работать.

Обстрел Николаева системами С-300

HIMARS уже не видит этих ракет, поэтому они переработали модуль С-300, чтобы эта ракета могла поражать наземные цели, потому что там бесконечный запас у оккупантов. Поэтому они и ими бросаются, потому что такая возможность у них есть и она почти безгранична,

– добавляет глава Николаевской ОВА.

По Николаеву враг 9 июля выпустил сразу шесть ракет С-300. К счастью, тогда обошлось без жертв. Варвары попали в самый обычный жилой дом, во дворе которого теперь яма на несколько метров в глубину.

Обстрел Николаева утром 12 июля

"В результате последних обстрелов действительно много разрушений. По состоянию на данный момент имеем 12 раненых, пожар уже потушен и надеюсь, что больше никаких плохих новостей не будет", – надеется Виталий Ким.

В общей сложности у нас 24 лунки от снарядов оккупантов, по состоянию на данный момент удалось идентифицировать 19. Враг повредил больницу, разные предприятия, частично задел наши автобусы и троллейбусы, говорит глава Николаевщины.

Почти все удары пришлись на гражданскую инфраструктуру и без жертв. Очень шумно было сегодня утром, но нас Бог хранит,

– добавляет Ким.

Масштабы разрушений в результате утренних обстрелов

По словам Виталия Кима, школу уничтожили до основания, предприятие тоже испытало сплошные разрушения, три ракеты попали в еще одно предприятие – он тоже разрушен.

"В больнице выбиты окна и двери – это мы восстановим, все разрушения очень разные, ведь было 24 прилета и все это по городу, почти в центре," – добавляет Ким.

Причины столь страшных ударов по гражданским объектам Николаевщины

оккупанты боятся, это зеркальный ответ на искусные действия ВСУ, которые прекрасно наносят поражение командным пунктам и складам с оружием, убежден председатель Николаевской ОВД.

"Идет комплексная отработка вражеских тылов, вместе с нашими партизанами - украинские защитники действительно имеют успехи. С приходом определенного нового оружия, мы можем наблюдать, как меняется картинка. А это не устраивает оккупантов, поэтому они беснуются и стреляют куда глаза видят", – объясняет Виталий Ким.

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И второе, по словам Кима, – это тактика еще со времен тюркских завоевателей, то есть запугивание гражданских, чтобы те давили на своих руководителей с просьбами о мире.

"Я считаю, что пока страшно нашим европейским партнерам, потому что они не могут до сих пор сказать путину, что он является злом и террористом. А на нас это все не работает, поэтому я утром стоял в пробке. В Николаеве такого уже давно не было", – резюмирует глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким поделился последствиями обстрелов Николаева и рассказал, каким оружием бьют оккупанты: смотрите видео