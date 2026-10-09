Путин приказал "выбросить правила в мусор": британский генерал предупредил о новой эскалации

Россия, возможно, готовится к еще более жестокой воздушной кампании против Украины. Кремль все меньше обращает внимания на ограничения, которые ранее сдерживали российское командование, а это может свидетельствовать о стремлении Владимира Путина любой ценой добиться результата на поле боя.

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннатт в в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему российский президент может пойти на дальнейшее обострение ситуации.

Путин разрешил российским военным "выбросить правила"

Даннатт обратил внимание на усиление российских воздушных атак по Украине. Это не случайное решение, а часть попыток Кремля изменить ситуацию на фронте.

Путин сказал генералам выбросить правила в мусор и делать все, что они хотят,

– рассказал Даннатт.

Такая позиция российского президента может быть связана с его стремлением продемонстрировать хоть какую-то победу.

В то же время ситуация на фронте не соответствует той картине, которую пытается создать Кремль.

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Россия делает ставку на воздушные удары

Даннатт отметил, что у России есть проблемы с людскими ресурсами. Именно поэтому Москва в значительной степени полагается на массированные воздушные атаки, пытаясь компенсировать трудности на земле.

Отдельной проблемой для Путина является возможная масштабная мобилизация. Кремль понимает, что такой шаг может продемонстрировать российскому обществу реальный масштаб войны.

Поэтому Россия пытается продолжать боевые действия имеющимися силами, одновременно усиливая давление на Украину с воздуха.

Вместе с тем украинские военные не только обороняются, но и создают проблемы для российской армии на поле боя. Украина проводит " операция "Вивальди", которая оказывает давление на российские позиции.

Это, по мнению генерала, одна из причин, почему Кремль пытается усилить воздушный террор. Он также считает, что Путину нужен результат, который он сможет представить как победу. Именно это может подталкивать российское руководство к дальнейшей эскалации.