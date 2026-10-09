Колишній начальник Генерального штабу Великої Британії Річард Даннатт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому російський президент може йти на подальше загострення.

Путін дозволив російським військовим "викинути правила"

Даннатт звернув увагу на посилення російських повітряних атак по Україні. Це не випадкове рішення, а частина спроб Кремля змінити ситуацію на фронті.

Путін сказав генералам викинути правила у смітник і робити все, що вони хочуть,

– розповів Даннатт.

Така позиція російського президента може бути пов'язана з його прагненням продемонструвати бодай якусь перемогу.

Водночас ситуація на фронті не відповідає картині, яку намагається створити Кремль.

Повне інтерв'ю британського генерала: дивитись відео

Росія робить ставку на повітряні удари

Даннатт зазначив, що Росія має проблеми з людськими ресурсами. Саме тому Москва значною мірою покладається на масовані повітряні атаки, намагаючись компенсувати труднощі на землі.

Окремою проблемою для Путіна є можлива масштабна мобілізація. Кремль розуміє, що такий крок може продемонструвати російському суспільству реальний масштаб війни.

Тому Росія намагається продовжувати бойові дії наявними силами, водночас посилюючи тиск на Україну з повітря.

Разом з тим українські військові не лише обороняються, а й створюють проблеми для російської армії на полі бою. Україна проводить операцію "Вівальді", яка чинить тиск на російські позиції.

Це, на думку генерала, одна з причин, чому Кремль намагається посилити повітряний терор. Він також вважає, що Путін потребує результату, який зможе представити як перемогу. Саме це може підштовхувати російське керівництво до подальшої ескалації.