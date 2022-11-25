В НАТО назвали начало зимы в Украине "устрашающим" и пообещали Киеву помочь ее пережить

Российский диктатор Владимир Путин терпит поражение и поэтому отвечает еще более жестокими ракетными ударами. Это ужасное начало зимы для украинцев.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что поддержка Украины в интересах их безопасности.

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Путин терпит поражение в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, если победит Россия, мира в мире не будет. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Цена, которую мы платим, – это деньги, а цена, которую платит Украина – это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным и все мы будем в большей опасности. Поэтому поддержка Украины в интересах нашей безопасности", – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек сообщил, что на встрече министров иностранных дел НАТО 29–30 ноября он обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Речь идет о топливе, медицинском обеспечении, зимнем оборудовании и средствах для борьбы с беспилотниками.

Война на Украине продемонстрировала нашу опасную зависимость от российского газа. Мы должны оценить нашу зависимость от других авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая. Мы должны управлять рисками, снизить нашу уязвимость и повысить нашу устойчивость,

– добавил Столтенберг.

В Украине будет тяжелая зима в этому году

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в этом году начнется тяжелая зима для всего мира. Также зима станет испытанием для выдержки, единства и способности украинцев защитить себя, весь мир, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире.

По словам Зеленского, нет сомнений, что Европа и Украина способны пройти зимний период без российских энергоресурсов.

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