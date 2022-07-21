У путина возникли проблемы с ракетами для ударов по Украине

21 июля 2022 , 18:07
Читати новину українською
Олександр Коваленко

Источник:

телеграм-канал Александра Коваленко

россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определенная номенклатура все же им доступна.

В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам. Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций.

Читайте оккупанты снова испытывают на украинцах столетний способ геноцида

Планы россии

То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.

Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно.

Важно Отставка Драги – еще один сигнал, что Украине нужно ускоряться

За время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым – поштучным – из-за отсутствия микросхем.

Также интересно – Сколько россия тратит каждый день на войну: смотрите видео

 

Автор: Олександр Коваленко