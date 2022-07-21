У путина возникли проблемы с ракетами для ударов по Украине
21 июля 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Александра Коваленко
россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определенная номенклатура все же им доступна.
В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам. Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций.
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Планы россии
То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно.
Важно Отставка Драги – еще один сигнал, что Украине нужно ускорятьсяЗа время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым – поштучным – из-за отсутствия микросхем.
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