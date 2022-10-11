"Что есть, то и бросают": в чем заключается тактика России в массированных обстрелах

Новый командующий российскими группировками в Украине Суровикин пытается показать себя перед Кремлем, поэтому массированные ракетные удары – это и его инициатива. Правда, этих ракет в России становится все меньше, и она выпускает по Украине все, что есть.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области был нанесен двойной удар.

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Суровикин пытается себя показать

Ступак рассказал, что теперь все карты в руки получил Суровикин, назначенный командующим российской группировкой в Украине. Он до этого времени занимался Южным направлением Украины и в то же время командовал военно-космическими силами России. То есть, человек осведомлен исключительно на ракетах, на том, что летает, несет взрывчатку и смерть.

Теперь он дает команды отправить "Shahed", "Калибры" и т.д. Он теперь комбинирует по своему видению, как ему кажется, будет наиболее эффективно. Главное – выслужиться перед Кремлем. Он в одном из своих интервью сказал, что на него возлагается большая ответственность. Он не хочет подвести партию и потому отрабатывает все это,

– отметил эксперт Украинского института будущего.

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У россиян осталось немного ракет

Он продолжил, что у россиян осталось немного ракет. Говорить о точном их количестве сложно. Их в разы меньше, чем было в феврале. Они комбинируют старые ракеты с новыми, с дронами. Так они пытаются:

прощупать, где находится украинское ПВО;

выбросить туда всяческий "мусор", чтобы обнаружить, где наше ПВО;

по возможности поразить ее;

по возможности обойти ее;

попасть непосредственно в те объекты, которые их интересуют.

"Они пытаются восстановить свой запас ракет, но у них есть проблемы с начинкой, то есть с электроникой. Если удалось нелегально из Азии привезти чемодан микросхем, то они могут скомпоновать условно 10 ракет, накопить их и вышвырнуть в Украину. Все, что есть, они сейчас бросают и ожидают новые запчасти, чтобы еще что-нибудь собрать и швырнуть", – заметил Ступак.

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