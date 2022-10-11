Ракетный террор по Украине: политолог объяснил, зачем Кремль это делает и как отреагировал мир

Такими массированными ракетными обстрелами Украины оккупанты пытаются создать условия, при которых народ не захочет дальше бороться против захватчиков. А жертвы среди гражданских и разрушения – следствие, которое россияне считают приемлемым для себя.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, очевидно, что у международных партнеров было понимание, что с началом отопительного сезона Кремль начнет разрушать энергетическую систему Украины. Россияне хотят, чтобы у гражданских не было света, тепла и они были вынуждены эвакуироваться.

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Впрочем, по его мнению, мир недостаточно жестко отреагировал на циничные ракетные обстрелы украинских городов. Международные партнеры не предприняли превентивных действий, чтобы предотвратить такие удары со стороны оккупантов. Однако, конечно, они продолжают поддерживать Украину.

Все это понимали. Усилили ли они меры ПРО и ПВО в достаточном количестве, чтобы минимизировать такие удары?.. Мы видели реакцию, что будут усиливать. Это не превенция, а результат постфактум,

– отметил Вигиринский.

Возможно, публично не объявляли определенные детали

Как отметил Вигиринский, Запад продолжает работать над новыми санкциями против России. Однако сейчас не менее важными являются не только долговременные ограничения, которые со временем ударят по оккупантам, но и конкретная помощь, которая позволит уничтожать воздушные цели.

Мир должен оценивать, какие звенья проседают в ВСУ, и работать на опережение и усиливать их. Есть надежда, что в рамках следующей встречи в формате Рамштайн международные партнеры ускорят поставки для Украины нужной техники.

Впрочем, вполне реально, что важные детали могут публично не обнародовать. Поэтому нужно смотреть, как изменится ситуация уже на поле боя.

Вчерашняя дипломатическая, политическая или военная международная реакция не была резкой. Не была такой, которая дала бы основания смотреть, что мир отреагировал должным образом. Она была немного беззубой. Пусть мы ошибемся, и в конце концов уже на поле боя увидим реакцию Запада,

– подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский о ракетных обстрелах Украины и реакции Запада: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты утром 11 октября снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили значительное количество ракет и иранских дронов-камикадзе. Известно о 18 уничтоженных ракетах и 8 беспилотниках.

Оккупантам не удалось запугать украинцев таким циничным террором. Только за сутки люди собрали 352 миллиона гривен, которые волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко планируют потратить на дроны-камикадзе украинского производства.