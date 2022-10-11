Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, очевидно, що в міжнародних партнерів було розуміння, що з початком опалювального сезону Кремль почне руйнувати енергетичну систему України. Росіяни хочуть, щоб цивільні не мали світла, тепла і були змушені евакуюватися.

До теми Без світла, газу і води: як бути готовим до можливої нової масованої атаки

Утім, на його думку, світ не достатньо жорстко відреагував на цинічні ракетні обстріли українських міст. Міжнародні партнери не зробили превентивних дій, щоб запобігти таким ударам з боку окупантів. Однак, звісно, вони продовжують підтримувати Україну.

Всі це усвідомлювали. Чи посилили вони заходи ПРО та ППО в достатній кількості, щоб мінімізувати такі удари?.. Ми бачили реакцію, що будуть посилювати. Це не превенція, а результат постфактум,

– зазначив Вігірінський.

Можливо, публічно не оголошували певних деталей

Як зазначив Вігірінський, Захід продовжує працювати над новими санкціями проти Росії. Однак зараз не менш важливі не тільки довготривалі обмеження, які з часом вдарять по окупантах, а й конкретна допомога, яка дозволить знищувати повітряні цілі.

Світ повинен оцінювати, які ланки просідають в ЗСУ, та працювати на випередження і посилювати їх. Є сподівання, що в межах наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" міжнародні партнери прискорять постачання для України потрібної техніки.

Утім, цілком реально, що важливі деталі можуть публічно не оприлюднити. Тому потрібно дивитися, як зміниться ситуація вже на полі бою.

Вчорашня дипломатична, політична чи військова міжнародна реакція не була різкою. Не була такою, яка дала б підстави дивитися, що світ відреагував належним чином. Вона була трохи беззубою. Нехай ми помилимося, і зрештою вже на полі бою побачимо реакцію Заходу,

– наголосив Вігірінський.

Вігірінський про ракетні обстріли України та реакцію Заходу: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти вранці 11 жовтня знову завдали масований ракетний удар по Україні. Сили Протиповітряної оборони збили значну кількість ракет та іранських дронів-камікадзе. Відомо про 18 знищених ракет та 8 безпілотників.

Окупантам не вдалося залякати українців таким цинічним терором. Лише за добу люди зібрали 352 мільйони гривень, які волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко планують витратити на дрони-камікадзе українського виробництва.