На разбор завалов в Запорожье пришло много людей
Россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам города. 7 октября жители города собрались разбирать завалы.
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Даже в такие моменты украинцы показывают, какой мы храбрый и сильный народ. На разбор пришло такое количество людей, что работы просто не хватило.
Запорожцы, вы невероятны! На разбор завалов пришло столько людей, что всем желающим не нашлось работы,
– говорится в сообщении.
На разбор завалов в Запорожье пришло много людей: смотрите видео
Удар по Запорожью: коротко
- Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.
- Уже впоследствии он добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они были значительно разрушены. А еще чуть позже Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. Разрушены целые подъезды.
- Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 12 мирных жителей. При этом аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет все еще продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы.
- На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что россияне совершили очередной террористический обстрел. Глава ОП подчеркнул, что оккупанты "умеют воевать только с мирными людьми". Он назвал их сумасшедшими трусами.
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