На розбір завалів у Запоріжжі прийшло забагато людей
Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках міста. 7 жовтня жителі міста зібралися розбирати завали.
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Навіть в такі моменти українці показують, який ми відважний і сильний народ. На розбір прийшла така кількість людей, що роботи просто забракло.
Запоріжці ви неймовірні! На розбір завалів прийшло стільки людей, що наразі усім охочим не знайшлось роботи,
– йдеться у повідомленні.
На розбір завалів у Запоріжжі прийшло забагато людей: дивіться відео
Удар по Запоріжжі: коротко
- Повідомлення про ракетний удар по місту 6 жовтня надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі.
- Уже згодом він додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань. А ще трішки пізніше Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. Поруйновані цілі під'їзди.
- Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 12 мирних жителів. При цьому аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет все ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали.
- На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що росіяни завдали чергового терористичного обстрілу. Очільник ОП підкреслив, що окупанти "вміють воювати лише з мирними людьми". Тож він назвав їх божевільними боягузами.
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