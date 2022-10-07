На розбір завалів у Запоріжжі прийшло забагато людей

Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках міста. 7 жовтня жителі міста зібралися розбирати завали.

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Навіть в такі моменти українці показують, який ми відважний і сильний народ. На розбір прийшла така кількість людей, що роботи просто забракло.

Запоріжці ви неймовірні! На розбір завалів прийшло стільки людей, що наразі усім охочим не знайшлось роботи,

– йдеться у повідомленні.

На розбір завалів у Запоріжжі прийшло забагато людей: дивіться відео

Удар по Запоріжжі: коротко

Повідомлення про ракетний удар по місту 6 жовтня надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі.

Уже згодом він додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань. А ще трішки пізніше Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. Поруйновані цілі під'їзди.

Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 12 мирних жителів. При цьому аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет все ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що росіяни завдали чергового терористичного обстрілу. Очільник ОП підкреслив, що окупанти "вміють воювати лише з мирними людьми". Тож він назвав їх божевільними боягузами.

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