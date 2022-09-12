У Украины пока нет средств достать дальнюю авиацию россии: в Воздушных силах описали угрозы

Российские военные продолжают атаковать ракетами территорию Украины. Часть из них враг выпускает из самолетов с Каспийского моря. В воздушных силах объяснили, почему их не могут сбивать.

Вечером 11 сентября российские военные выпустили 12 ракет по Украине. 9 из них удалось сбить нашим силам ПВО, но остальные попали в цель, запланированную врагом. Юрий Игнат во время телемарафона рассказал, почему мы пока не можем бить по авиации, выпускающей вражеские снаряды.

Читайте также Ракетный удар по ТЭЦ: все, что известно о теракте, жертвах и восстановлении света

Украина ожидает необходимое вооружение

Спикер командования Воздушных сил подчеркнул, что Украине продолжает угрожать россия. Так что ни в коем случае не следует игнорировать воздушные тревоги.

То, что наши воины освобождают землю – это очень хорошие новости. Но это еще далеко не победа, потому что постоянно враг будет терроризировать нас этими ракетными атаками,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что сейчас у нашего государства нет необходимых средств, которые позволили бы уничтожать дальнюю стратегическую авиацию врага. В то же время, он выразил убеждение, что и их мы получим. И когда это произойдет, Украине будет гораздо легче, ведь количество такого рода атак должно сократиться.

В Украине разработают трехуровневую систему ПВО

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что наше государство планирует разработать систему ПВО – ПРО, которая будет иметь сразу три уровня. По его словам, этот пункт был самым сложным при обсуждении в рамках "Рамштайна-5".

В то же время, министр отметил, что никаких деталей озвучивать пока не может. Он добавил, что в этом плане уже удалось сформировать четкое видение. Так что была возможность донести до международных партнеров то, что хочет наше государство для защиты неба над Украиной.

Сейчас у Украины – уникальная система ПВО

Ранее Юрий Игнат рассказал, что в нашем государстве используют разные тактические приемы, чтобы бороться с атаками с неба. И это делает систему ПВО в Украине уникальной. Заметим, что такой нет во всем мире.

Прежде всего работает система оповещений. Также для противостояния атакам используют ЗРК, истребители и ПЗРК, расставленные по всей территории Украины. Кроме того, работают визуальные пункты наблюдения. Не хватает только новейших систем ПВО, которые нам обещают предоставлять международные партнеры.

Достойно внимания – Зеленский показал последствия удара по Харьковской ТЭЦ-5: смотрите видео