Ввечері 11 вересня російські військові випустили 12 ракет по Україні. 9 з них вдалося збити нашим силам ППО, але решта таки влучили у ціль, заплановану ворогом. Юрій Ігнат під час телемарафону розповів, чому ми поки не можемо бити по авіації, яка випускає ворожі снаряди.

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Україна очікує на необхідне озброєння

Речник командування Повітряних сил підкреслив, що Україні продовжує загрожувати росія. Тож ні в якому разі не варто ігнорувати повітряні тривоги.

Те, що наші воїни звільняють землю, – це дуже гарні новини. Але це ще далеко не перемога, бо постійно ворог тероризуватиме нас цими ракетними атаками,

– підкреслив Ігнат.

Він додав, що наразі наша держава не має необхідних засобів, які б дозволили знищувати дальню стратегічну авіацію ворога. Водночас він висловив переконання, що і їх ми отримаємо. І коли це станеться, Україні буде значно легше, адже кількість такого роду атак має скоротитися.

В Україні розроблять трирівневу систему ППО

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що наша держава планує розробити систему ППО – ПРО, яка матиме відразу три рівні. За його словами, цей пункт був найскладнішим під час обговорення у рамках "Рамштайну-5".

Водночас міністр зауважив, що жодних деталей озвучувати поки не може. Він лиш додав, що у цьому плані вже вдалося сформувати чітке бачення. Тож була можливість донести до міжнародних партнерів те, що хоче наша держава для захисту неба над Україною.

Зараз в України – унікальна система ППО

Раніше Юрій Ігнат розповів, що в нашій державі використовують різні тактичні прийоми, щоб боротися з атаками з неба. І це робить систему ППО в Україні унікальною. Зауважимо, що такої немає у всьому світі.

Передовсім працює система оповіщень. Також для протистояння атакам використовують ЗРК, винищувачі та ПЗРК, які розставлені по всій території України. Крім того, працюють візуальні пункти спостереження. Бракує лише новітніх систем ППО, які нам обіцяють надавати міжнародні партнери.

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