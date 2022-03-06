Ракетный ад, устроенный Россией в Украине, скоро закончится

Российские оккупанты начали применять по территории Украины ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Смертельные "подарки" оккупантов на исходе

Вчера уже сообщалось, что у россиян закончили оперативные запасы ракет для ОТРК "Искандер" и остались только неприкасаемые резервы.

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В этой связи в Беларусь были переброшены военно-транспортной авиацией ВКС РФ не менее 30 ТРК "Точка-У".

В настоящее время именно они в основном применяются для нанесения ударов по Украине. На одном из видео видно ракету 9М79М ТРК "Точка-У", сбитую в Черниговской области.

Мяч – на поле Украины

Минус, который для нас – плюс, применения этих ТРК в том, что у них в 4 – 6 раз, в зависимости от модификации, меньше дальность поражения целей, а так же они более уязвимы для комплексов ПВО.

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Фактически, российские войска теперь ограничены в возможностях по нанесению ударов вглубь Украины, и эффективность этих ударов будет ниже. В какой-то момент эти ТРК вынуждены будут так же зайти на территорию Украины, что не исключает как их уничтожение, так и захват.

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