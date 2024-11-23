СМИ узнали, как Украина может сбивать новые российские ракеты комплекса "Кедр"

Воздушные силы Украины могут попытаться сбивать российские ракеты из комплекса "Кедр" уже имеющимися средствами. Однако речь идет о сбивании отдельных блоков ракеты, которые образуются после разделения боевой части.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. По данным ГУР, именно ракету из комплекса "Кедр" российские войска использовали для удара по Днепру 21 ноября.

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Могут ли Воздушные силы сбивать ракеты из комплекса "Кедр"

Источники издания в секторе безопасности и обороны Украины рассказали, что хоть ракетный комплекс "Кедр" является достаточно свежей разработкой российской армии, он все еще остается модернизацией советской техники. К тому же такая баллистика может быть носителем ядерного оружия.

Справка. Когда ракета из комплекса "Кедр" набирает высоту, происходит разделение главных блоков на 6 боевых частей.

Сейчас украинским военным может быть сложно сбивать вражеские ракеты подобного типа. По словам источников, наиболее вероятным вариантом их поражения может стать сбивание именно отдельных блоков, а не целой ракеты.

Стоит отметить, что ранее журналисты также сообщали, что Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Источники в Вооруженных Силах сообщили, что речь может идти о модернизации ЗРК Patriot или получения американской системы противоракетной обороны Aegis или THAAD.

Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина обсуждает возможность поставки новых систем ПВО. Президент подчеркнул, что использование Россией других стран для испытания новых ракет является международным преступлением, что должно получить соответствующую реакцию мира.