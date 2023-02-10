Российская ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе

Россия 10 февраля массированно атаковала Украину. Во Львовской области есть повреждения из-за обстрела.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Одна из ракет упала неподалеку от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания. По предварительной информации, жертв или пострадавших ни в одном из этих случаев нет", – написал Козицкий.

Последствия атаки во Львовской области

Козицкий отметил, что утром Украина подверглась четырнадцатой массированной ракетной атаке. Основными целями для россиян были объекты критической инфраструктуры.

Прежде всего, спасибо нашим защитникам на всех фронтах. Воины воздушного командования "Запад", охраняющие небо на западе нашего государства, сбили 12 ракет. Из них 9 – над Львовщиной. К сожалению, есть попадания. В нашей области также, – сообщил Козицкий.

Он отметил, что оккупанты попали в объект критической инфраструктуры области. Там возник пожар. Сейчас на месте работают все необходимые службы, а специалисты оценивают масштабы ущерба. Из-за попадания, а также повреждения энергосистемы в других областях, во Львовской области могут быть перебои с электроснабжением.

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Еще одна ракета упала у остановки

Вражеская ракета упала в Золочевском районе. Она попала в 4 метрах от остановки в селе Кизлив.

"Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. Прошу водителей обходить этот участок", – добавил Козицкий.

Как сработали силы ПВО 10 февраля

Оккупанты запустили по Украине 71 ракету. Воздушным силам удалось ликвидировать 61 враждебную цель. Среди них – Х-101, Х-555 и "Калибр". Кроме этого, уничтожили 5 иранских дронов-камикадзе.

"Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонская и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 нанесли из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области районе Токмак", – сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.