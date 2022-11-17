Ракетная атака по Украине 17 ноября: что происходит в регионах

Утром 17 ноября Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. Под обстрелом оказался ряд украинских областей.

Утром по всей стране раздалась воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в Беларуси подняли истребители. О том, что происходит в регионах – читайте в материале 24 канала.

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Днепр

Около 8:30 в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что враг попал в 2 инфраструктурных объекта города.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате ракетного удара, по предварительным данным, пострадали 4 человека, среди которых 15-летний подросток.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты попали в промышленный объект, и количество пострадавших возросло до 5 человек. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 10:40 количество пострадавших выросло до 8 человек.

Киев и область

Звуки взрывов слышали и в Киевской области. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предварительно подтвердил работу сил ПВО и призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В то же время в КГВА сообщили, что над Киевом во время тревоги нашим воинам удалось сбить 2 вражеских ракеты. Около 10:00 над Киевским водохранилищем удалось сбить 2 иранских дрона-камикадзе Shahed.

По состоянию на 10:15 удалось сбить 4 иранских дрона.

Одесская область

Взрывы утром 17 ноября раздались и в Одесской области. Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту на территории области.

Одесская районная администрация уточнила, что, по предварительным данным, пострадали 3 человека в результате удара.

Львовщина

В сети появилась информация о якобы взрывах во Львовской области и работе ПВО. Недобросовестные телеграм-каналы даже использовали устаревшее сообщение от ОВА о взрывах в Стрыйском районе области.

Однако глава ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах в регионе. По состоянию на 9:45 взрывы не зафиксированы.

Николаевская область

По состоянию на 10:20 в Николаевской области не зафиксированы взрывы, однако глава ОВА Виталий Ким сообщил, что к области приближаются иранские дроны Shahed.

Винницкая и Харьковская области

В сети появилась информация о работе ПВО в Харьковской области, однако по состоянию на 10:25 официального подтверждения этому нет. Однако еще до этих сообщений глава ОВА Олег Синегубов предупреждал об угрозе обстрелов.

Также не подтверждена информация о работе ПВО в Винницкой области. По данным канала monitor, в сторону региона полетели иранские дроны.

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