Враг использовал различные типы ракет. И в этот раз не атаковал беспилотниками. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу тактику оккупантов.

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Какова была тактика россиян

Роман Свитан отметил, что беспилотники – условные тихоходы, которые следуют по определенным маршрутам и выполняют свои задачи. Ракетные атаки более масштабны.

"40 – 50 ракет – это средняя атака. Масштабные россияне планируют полтора – два месяца, поэтому следующая уже может быть в конце февраля. Зная россиян – 23 – 24 февраля", – предположил он.

На этот раз оккупанты имели задержку в подготовке из-за уничтожения самолета А-50. В атаке использовали стандартный набор ракет. Но вместе с беспилотниками не было и "Искандер-К", и "Калибров".

"Сбили более 20 ракет – это все, которые подвергались ударам тяжелых ЗРК типа Patriot и SAMP/T. Там, где не было подобной техники, баллистика прошла. Это, например, ракеты Х-22, С-300. Их невозможно сбить без западных систем. Поэтому у нас стоит вопрос не в количестве российских ракет, а в количестве новых ЗРК. Также часть ракет была отведена системами РЭБ. Это можно считать уничтожением. Поэтому в среднем наша ПВО справилась", – отметил Свитан.

В общем россияне применили 41 ракету. По данным Главнокомандующего ВСУ, нашим силам ПВО удалось сбить 21 из них. В частности, 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Не все баллистические ракеты достигли своих целей.

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