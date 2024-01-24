Враг использовал различные типы ракет. И в этот раз не атаковал беспилотниками. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу тактику оккупантов.
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Какова была тактика россиян
Роман Свитан отметил, что беспилотники – условные тихоходы, которые следуют по определенным маршрутам и выполняют свои задачи. Ракетные атаки более масштабны.
"40 – 50 ракет – это средняя атака. Масштабные россияне планируют полтора – два месяца, поэтому следующая уже может быть в конце февраля. Зная россиян – 23 – 24 февраля", – предположил он.
На этот раз оккупанты имели задержку в подготовке из-за уничтожения самолета А-50. В атаке использовали стандартный набор ракет. Но вместе с беспилотниками не было и "Искандер-К", и "Калибров".
"Сбили более 20 ракет – это все, которые подвергались ударам тяжелых ЗРК типа Patriot и SAMP/T. Там, где не было подобной техники, баллистика прошла. Это, например, ракеты Х-22, С-300. Их невозможно сбить без западных систем. Поэтому у нас стоит вопрос не в количестве российских ракет, а в количестве новых ЗРК. Также часть ракет была отведена системами РЭБ. Это можно считать уничтожением. Поэтому в среднем наша ПВО справилась", – отметил Свитан.
В общем россияне применили 41 ракету. По данным Главнокомандующего ВСУ, нашим силам ПВО удалось сбить 21 из них. В частности, 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Не все баллистические ракеты достигли своих целей.
Атака России на Украину 23 января: основное
- В Харькове россияне ударили по гражданской инфраструктуре, в том числе жилым домам. В одном из таких полностью разрушен подъезд. Спасатели доставали из-под завалов людей. По состоянию на вечер 23 января известно о 8 жертвах, среди которых ребенок.
- В последствии враг не прекращал атаки по городу в течение дня. К вечеру под обстрелом снова оказалась гражданская инфраструктура. Спасатели эвакуировали людей.
- В Киеве в результате атаки 23 января пострадала инфраструктура города в четырех районах. Зафиксировано возгорание жилых квартир и застроек. В Святошинском районе в одной из квартир обнаружили недетонировавшую часть ракеты.
- В Павлограде поврежденная инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек. К сожалению, тоже есть погибшие – 43-летняя женщина.