Ворог використовував різні типи ракет. І цього разу не атакував безпілотниками. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу тактику окупантів.

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Яка була тактика росіян

Роман Світан відзначив, що безпілотники – умовні тихоходи, які йдуть певними маршрутами і виконують свої завдання. Ракетні атаки більш масштабні.

"40 – 50 ракет – це середня атака. Масштабні росіяни планують півтора – два місяці, тому наступна вже може бути наприкінці лютого. Знаючи росіян – 23 – 24 лютого", – припустив він.

Цього разу окупанти мали затримку у підготовці через знищення літака А-50. В атаці використовували стандартний набір ракет. Але разом з безпілотниками не було й "Іскандер-К" та "Калібрів".

"Збили більше 20 ракет – це всі, які підпадали під удари важких ЗРК типу Patriot та SAMP/T. Там, де не було подібної техніки, балістика пройшла. Це, наприклад, ракети Х-22, С-300. Їх неможливо збити без західних систем. Тому в нас стоїть питання не у кількості російських ракет, а в кількості нових ЗРК. Також частина ракет була відведена системами РЕБ. Це можна вважати знищенням. Тому в середньому наша ППО впоралася", – зазначив Світан.

Загалом росіяни застосували 41 ракету. За даними Головнокомандувача ЗСУ, нашим силам ППО вдалося збити 21 з них. Зокрема, 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Не всі балістичні ракети досягли своїх цілей.

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