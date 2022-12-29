В Одесской области оккупанты воевали с флагом Украины: знамя выстояло

Российские оккупанты 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, в Одесской области они ударили по флагштоку с флагом Украины.

Соответствующее фото обнародовала ГСЧС. Спасатели отправились ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

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В результате российских обстрелов пострадал флаг Украины

Россияне 29 декабря ударили по Одесской области.

Флаг Украины на месте ракетного удара как олицетворение всех украинцев. Немного изуродованный, но несокрушимый и продолжает крепко стоять на своем месте,

– отметили в ГСЧС.

Смотрите фото с места вражеского обстрела / Фото ГСЧС

У Зеленского прокомментировали очередную атаку россиян

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что во время массированной атаки 29 декабря захватчики запустили 120 ракет. По его словам, россияне хотят полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и прилагают для этого максимум усилий. Этот очередной вражеский обстрел является ответом всему мировому сообществу, которое до сих пор верит, что кремлевский режим – не террористический, и склоняет Киев к миру.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал жуткие кадры последствий ракетной атаки в Киеве. На фото видно, что совершили вражеские ракеты в Дарницком районе столицы.

Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заметила, что очередные ракетные удары на Юге были направлены на выявление расположения систем ПВО. По ее словам, массированный ракетный удар был достаточно мощным.