Задача не военного плана: какова настоящая цель удара Путина по Украине перед Новым годом

Российские убийцы 31 декабря нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Они целились даже не по объектам критической инфраструктуры.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, россияне понимают, что им не удается запугать украинцев.

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"Задача была абсолютно не военного плана. Ключевым получателем этого сигнала не был рядовой украинец. Это уже не обстрел, чтобы нас запугать. Россияне понимают, что это не удается, а лишь усиливает уровень ярости в Украине", – сказал политолог.

Демонстрирует силу

По словам Саакяна, россиянам не удается переломить ход войны обстрелами, поскольку ракет недостаточно, и они не могут уничтожить всех. Кроме этого, не влияют даже психологически.

Цель обстрела – для внутреннего потребителя. Именно поэтому обстрелы всегда сопровождаются пропагандистским освещением, сразу публикуют видео пусков ракет. Заявляют, что в Украине все без электричества, у всех паника, – рассказал Саакян.

Эксперт отметил, что Владимир Путин таким образом хочет продемонстрировать свое величие. Диктатор оправдывается российским обществом.

"Этот обстрел начался, когда в соцсетях распространили приветствие Путина. Россияне распространяли его и информацию о пусках ракет", – добавил Саакян.

Массированная ракетная атака 31 декабря: что известно