Об этом 5 декабря сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

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"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", – отметил Кирби.

Конгресс может признать Россию террористом

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, хотя Конгресс до сих пор не признал Россию страной-террористкой, но работает над альтернативным решением. Он заверил, что Америка будет принимать меры, чтобы увеличить давление на Кремль.

Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения государством-спонсором терроризма, который имел бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели, – заверил Блинкен.

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