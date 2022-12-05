Об этом 5 декабря сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
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"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", – отметил Кирби.
Конгресс может признать Россию террористом
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, хотя Конгресс до сих пор не признал Россию страной-террористкой, но работает над альтернативным решением. Он заверил, что Америка будет принимать меры, чтобы увеличить давление на Кремль.
Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения государством-спонсором терроризма, который имел бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели, – заверил Блинкен.
Последствия ракетной атаки 5 декабря: последние новости
- Одна из ракет упала на территории Молдовы. В настоящее время власти страны не комментируют инцидент.
- Укрэнерго сообщило, что из-за обстрела по всей Украине введут аварийные отключения электроэнергии. Ситуация пока сложная, но контролируемая.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что ракеты попали в объекты критической инфраструктуры Киевской, Винницкой и Одесской областей.
- По информации главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, без света остались 40% жителей области.